Cleo Pires e Mano Brown dão o que falar em novo clipe; veja vídeo

A atriz e agora cantora Cleo Pires lançou na noite de quinta-feira (29) o clipe da música "Melhor que eu", com participação do rapper Mano Brown. No clipe, os dois forma um casal com problemas no relacionamento.

O clipe está dando o que falar na internet, porque tem cenas quentes e de beijos entre a atriz e o rapper.

Cleo iniciou carreira como cantora em março deste ano e já lançou dois EPs, "Jungle kid" e "Melhor que eu".

A atriz está no ar atualmente na novela das 19h, "O tempo não para", como a vilã Betina.

Veja vídeo:

| Autor: Cleo





Leia mais:

Giovanna Lancellotti nega ser pivô do fim de namoro de Bruna e Neymar

Marília Mendonça usa mesmo truque de Fátima Bernardes para emagrecer