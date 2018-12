Ricky Martin exclui foto após ser acusado de apropriação cultural

O uso do cocar foi interpretado como apropriação cultural | Foto: Divulgação

Ricky Martin postou uma foto em seu perfil do Instagram com um cocar usado por indígenas norte-americanos. O uso do item foi interpretado como apropriação cultural por alguns internautas, o que levou o cantor a excluir a publicação.

"Você é lindo, mas usar um chapéu indígena não é nada legal", escreveu um seguidor na rede social. O adorno é uma pluma de guerra sagrada da tribo Lakota, e muitos concluíram que o cantor estava banalizando essa importância.

"Vestimentas nativoamericanas não são fantasia. Sendo um homem gay, você deveria saber sobre estereótipos", provocou outro internauta.

Apropriação Cultural

É o ato de adotar elementos considerados específicos de uma cultura ou grupo cultural. Podendo implicar em uma impressão negativa, ao ser utilizada por uma cultura considerada "dominante".



