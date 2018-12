Arquiteta Muna Hauache resgata o espírito natalino em Manaus

A arquieta Muna Hauache, resgata o espirito natalino, com o uso do luxo e da magia | Foto: Divulgação

Manaus - O encanto de luzes e cenários natalino começa a tomar conta de cidade. A arquiteta e cenógrafa Muna Hauache, que tem mais de 27 anos de experiência na área, usa o luxo e a magia no resgate de bons momentos do espirito natalino, com técnicas, planejamento e trabalho.

Responsável por desenvolver cenários natalinos de alguns dos maiores shoppings centers de Manaus e de ambientes externos como passarelas e parques, Muna e seu exército de criação da Arena Cenografia trabalham a todo vapor na montagem dos novos projetos deste ano. "O natal é o nosso maior e mais longo evento", diz.

Decorar espaços de grande circulação popular é desafiador, afirma a arquiteta formada em Arquitetura e Urbanismo na Universidade de São Paulo. Mais que cenários por onde as pessoas transitam, esses locais devem transmitir algo às pessoas.

"É preciso tornar o ambiente atraente, mas sempre tocando as pessoas de alguma forma", comenta Hauache, que na década de 1990 trabalhou na TV Cultura onde integrou a primeira equipe de assistente de cenografia no infantil Castelo Rá Tim Bum. Mais recentemente desenvolveu o espaço coworking do Manauara Shopping.

"Eu tenho buscado cada vez mais amadurecer conceitos, a execução e sempre cuidando de melhorar o ambiente. Eu observo como as pessoas usam aquilo que fiz, procuro defeitos e qualidades como referência para os próximos projetos. O melhor pagamento para mim é quando dá certo, ou seja, quando as pessoas ficam satisfeitas ao usufruírem daquele espaço", resume.

Além de projetos de grande porte, Hauache também desenvolve ações para lojas como decoração internas, externas e vitrines. Desde 2005, montou a Arena Cenografia para atender os clientes que buscam decorações exclusivas. "Toda mão de obra local. Tudo é feito aqui. Criamos, desenvolvemos o projeto, produzimos e montamos", ressaltou.

Histórico

Formada em Arquitetura e Urbanismo na Faculdade de Arquitetura da USP em 1991, Muna Hauache se especializou em cenografia no Centro de Pesquisa Teatral, em 1994 (então dirigido por Antunes Filho e J.C Serroni), em São Paulo. Trabalhou na TV Cultura (SP) de 1993 à 1998. Estagiou no departamento de cenografia e adereços da "Comèdie Française", em Paris (1996).

Desenvolveu projetos para empresa especializada em decoração de Natal para os Shoppings em São Paulo.

Fez assistência de cenografia e direção de palco no II Festival de Ópera de Manaus 1999 ("Alma" de Claudio Santoro). Desde 2005, montou sua empresa Arena Cenografia, em Manaus, onde passou a atuar no desenvolvimento de projetos de arquitetura e decoração em diversas áreas, como projetos natalinos, decorações de espaços para shoppings centers, e desfiles de moda.

