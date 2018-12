Prefeitura inaugura árvore de Natal sustentável na Cidade Nova

Toda a decoração natalina é organizada pelo Fundo Manaus Solidária | Foto: Mário Oliveira / Semcom

A segunda das quatro grandes árvores de natal que a Prefeitura de Manaus irá instalar na cidade durante o “Natal do Abraço” foi inaugurada nesta sexta-feira (30) à noite. Localizada na entrada do bairro da Cidade Nova, na confluência das avenidas Torquato Tapajós e Max Teixeira, na zona Norte, a árvore de 15 metros de altura, confeccionada com mais de 60 mil garrafas pet, é a primeira do Amazonas totalmente iluminada com energia captada por painéis de energia solar.

Toda a decoração natalina é organizada pelo Fundo Manaus Solidária que já inaugurou a primeira árvore de natal na Praça da Matriz, no centro da cidade.

A inauguração desta sexta-feira contou com o coral natalino de crianças da Escola Municipal Lucila Freitas, localizada na Colônia Santo Antônio, que realizou uma apresentação emocionante, interpretando músicas tradicionais do período natalino.

Representando o prefeito Arthur Virgílio Neto, o secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, acendeu as luzes juntamente com a artista plástica Rosa dos Anjos, responsável pela confecção da árvore natalina.

“Essa época de fim de ano traz um momento de reflexão onde olhamos para as pessoas, para as crianças especialmente, com mais carinho, com mais amor. Todo mundo que passar por aqui vai sentir esse espírito de confraternização e solidariedade”, disse Bisneto.

O trabalho da artista contou com a colaboração da associação de catadores do Projeto Reusa, no bairro da Redenção, zona Oeste, que doaram as mais de 60 mil garrafas que iriam para o lixo e agora servem de adornos. Rosa dos Anjos disse que sua inspiração sempre é a Amazônia, mas procurou expor a diversidade de pessoas que formam o povo manauara por meio das inúmeras cores que compõem a ornamentação.

“A ideia é a preservação, por isso o uso das garrafas pet e o uso de energia de painéis solares. Cada cidadão também tem a responsabilidade de cuidar do meio ambiente. O poder público não consegue fazer isso sozinho sem o apoio e a consciência da população”, disse a artista reforçando a importância da preservação ambiental.

Neste sábado (1º), a partir das 17h, a Prefeitura de Manaus inaugura mais uma árvore de natal. Desta vez no Complexo Turístico da Ponta Negra, próximo ao anfiteatro.

