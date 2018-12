Árvore gigante na Ponta Negra dá início ao Natal em Manaus

A árvore da Ponta Negra é a terceira de quatro grandes árvores que a prefeitura instalou em Manaus | Foto: Divulgação





Manaus - Trinta metros de altura, bolas coloridas, milhares de luzes, canhões de luz, estrelas, laços e abraços. Assim é a árvore de Natal instalada pela Prefeitura de Manaus neste sábado (1º), enchendo de colorido e brilho um dos principais cartões postais da cidade, o Complexo Turístico Ponta Negra, na zona Oeste da cidade, para dar as boas-vindas oficiais ao Natal em Manaus.

A árvore da Ponta Negra é a terceira de quatro grandes árvores que a prefeitura, a partir do ‘Natal do Abraço, campanha organizada pelo Fundo Manaus Solidária, entregará à população de Manaus, fazendo a cidade entrar, definitivamente, no reino do Papai Noel e no clima de celebração pelo nascimento de Jesus.

A instalação da árvore de Natal aconteceu em clima de festa, com direito à fanfarra, desfile no calçadão e apresentação dos artistas do Parque Cidade da Criança no palco montado para o evento. As luzes foram acesas pelo secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto, e seus convidados, entre eles, crianças que participavam do evento e subiram ao palco para disparar os botões que acenderam as luzes natalinas.

“Esse momento nos convida a olharmos para o nosso próximo com mais amor, com mais carinho. Muitas vezes a gente está no trânsito e se irrita, sem pensar que do outro lado também está um ser humano, com muitos problemas como nós”, refletiu Arthur Bisneto.

"E é esse sentimento, de amor, de fraternidade, que o prefeito Arthur Virgílio Neto quer estimular com esse presente. Uma árvore tão linda, enorme, tão exposta à cidade e em um local tão privilegiado, só pode contagiar as pessoas com bons sentimentos e alegria”, disse Bisneto.

O secretário destacou que a cidade está coberta de carinho para esse período do Natal. “Na sexta-feira, inauguramos uma outra árvore na zona Norte, teremos outra na zona Leste. A festa de Réveillon também é feita em outras áreas da cidade. A prefeitura universaliza essa comemorações, faz a sua parte. Nós temos a obrigação de servir e o prefeito Arthur Neto faz isso melhor do que ninguém”, afirmou.

Pelo sexto ano consecutivo, a árvore da Ponta Negra foi idealizada pelo artista parintinense Juarez Lima e realizada por um grupo de 100 trabalhadores. “É uma felicidade, um tema forte. O Natal do Abraço vai contagiar as pessoas. Essa árvore tem essa missão, despertar esses sentimentos e nós só temos a agradecer ao prefeito por confiar no nosso trabalho”, afirmou Juarez.

Centenas de famílias acompanharam as atividades, já em clima de Natal. Gláucia Cantai e a filha Lauren passeavam na Ponta Negra e se surpreenderam com a movimentação em torno da árvore de Natal. “Nossa, eu gostei muito. A prefeitura está de parabéns, está bem gostoso e a gente já entra no clima de Natal aqui”, disse Gláucia. “A árvore está linda, enorme”, completou. “Eu achei muito bonita a árvore”, concordou Lauren.

Para entrar definitivamente no clima natalino, o Papai Noel chegou desfilando no carro do Corpo de Bombeiros, para a alegria da garotada.

