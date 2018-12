Britney Spears completa 37 anos neste domingo e fãs fazem homenagens

A cantora completa 37 anos rodeada de polêmicas | Foto: Divulgação





A princesinha do Pop, Britney Spears, completa 37 anos neste domingo (2) e os fãs realizam diversas homenagens em suas redes sociais e relembram momentos marcantes da carreira da cantora americana.

Britney Spears aproveitou a véspera do aniversário para namorar bastante com o dançarino Sam Asghari. Ela postou uma foto onde aparece dando um beijo apaixonado no companheiro.

Mesmo longe das polêmicas, a cantora continua sendo uma das celebridades mais comentadas do mundo. Spears se prepara para o retorno triunfal em Las Vegas, no Park MGM, onde vai apresentar a turnê de residência 'Domination' a partir de fevereiro de 2019.

Nas redes sociais, os fãs aproveitaram para homenagear a "Princesinha do Pop". Victor Siqueira usou o twitter para relembrar as bandeiras erguidas pela cantora.

"Obrigado por ter revolucionado o pop, por quebrar tabus e enfrentar uma cultura conservadorista radical, que sempre apoiou a causa LGBT dentro e fora do telão. Desde 98 mudando vidas e expondo sua vida ao extremo. Parabéns ícone".

A hashtag mais comentada da plataforma até às 10h era #HappyBirthdayBritney.

