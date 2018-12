Samba:cantores do AM falam da relação com o mais brasileiro dos ritmos

" Não deixe o samba morrer / Não deixe o samba acabar! / O morro foi feito de samba / De samba pra gente sambar! " Edson Conceição e Aloísio Silva, "Não Deixe o Samba Morrer"

Manaus - Eternizada na voz de Alcione em 1975, a canção composta por Edson Conceição e Aloísio Silva retrata o lamento de alguém que não pode mais sambar e nem desfilar mais no carnaval por conta de sua idade avançada. Afinal, o samba é considerado o mais brasileiro de todos os ritmos, encanta e mexe até com quem não é muito fã do estilo musical.



Neste domingo (2), o Brasil celebra o Dia Nacional de Samba, que é comemorado por ter sido o dia em que o sambista Ary Barroso pisou pela primeira vez em Salvador, em 1940. Antes disso, no entanto, Barroso, que também compôs "Aquarela do Brasil", já era querido na capital baiana pela música "Na Baixa do Sapateiro", que homenageava a cidade.

O samba nasceu, oficialmente, no Rio de Janeiro, mas fincou raízes em todo o Brasil, e em Manaus não foi diferente. Na reportagem deste domingo, o EM TEMPO conta um pouco de como o samba está estabelecido na capital amazonense. Embora a Praça 14 e o Morro da Liberdade sejam redutos oficiais, o samba está espalhado nas veias de todo manauense. Afinal, como diz a canção, "quem não gosta de samba, bom sujeito não é".

Sambista desde a infância

O samba se manifestou muito cedo na vida de Frank James Alencar, de 46 anos, conhecido como Frank Mocidade. Amazonense de nascimento e carteirinha, Frank nasceu no bairro da Matinha, hoje Presidente Vargas, berço de uma das escolas de samba mais tradicionais da capital, a Império da Kamélia. Ele passou por várias escolas de samba

Começou a cantar cedo, aos 12 anos de idade, em 1985, e no Carnaval de Manaus de 1997, Frank abriu o desfile com o grito "Pega fogo, cabaré!", que deu início à passagem da escola de samba Presidente Vargas. "Foi naquele Carnaval que eu estreei como compositor, com um samba-enredo que falava das expedições nas caravelas, composto junto com o Cláudio Sargento e o David Nogueira, que é procurador do Estado", diz o sambista.

Frank Mocidade, de 46 anos, é compositor de diversos sambas-enredo, e hoje é compositor da Banda do Boulevard | Foto: Marcely Gomes/EM TEMPO

Ligado há mais de 33 anos à Banda do Boulevard, Frank acredita que o samba feito nas escolas de samba da capital precisa se reinventar. Para ele, o Carnaval de Manaus, da forma como está, não dura mais muito tempo.



"Há um sofrimento da galera para fazer o Carnaval no Sambódromo, com as escolas de samba endividadas há anos. Além disso, os blocos começaram a ganhar muito volume. O Carnaval está mais na rua do que no Sambódromo. Espero que o governo olhe para o Carnaval como algo popular e presente, porque essa festa depende do poder público para acontecer. Ou se tornar independente, porque essa festa não tem como mais depender do Governo", afirma.

O compositor, entretanto, afirma que a cena do samba manauense está forte, com cantores que cada vez mais se fortalecem. Segundo ele, a cidade adquiriu uma visão profissional que possibilitou um trabalho melhor junto aos sambistas. "Os mestres-de-bateria da cidade não devem nada aos do Rio de Janeiro. O samba daqui passou a ter uma qualidade gigantesca, tanto que já existem maestros, que estão ajudando mestres-de-bateria. As escolas de samba se aprimoraram, com novos instrumentos. Repito: o Carnaval de Manaus não deve nada ao do Rio de Janeiro", completa.

Dividido entre dois caminhos

Quem ouve a toada "Vermelho" nas vozes de David Assayag ou Fafá de Belém não imagina que o seu compositor é um sambista, um dos maiores do Amazonas. Francisco Ferreira da Silva, o Chico da Silva, tem 74 anos de idade e mais de 40 anos de estrada no samba. Além de "Vermelho", que compôs para o seu boi do coração, o Garantido, é autor de inúmeras composições, como "Sufoco", composta com Antônio José, e "Convite a Roberto Carlos".

"Minha relação com o samba sempre foi muito natural. Comecei em 1977, e não teve nenhuma forçação de barra. Sempre gostei de música, mas o samba bateu na veia. Gosto muito dos outros ritmos, mas o samba é o que eu gosto e sei fazer", afirma Chico.

"Não há muita diferença entre a toada, o samba e a batucada. Todos esses ritmos tem origem africana, e um puxa o outro. Na minha vida, foi uma passagem do samba para a toada, e da toada para o samba novamente", completa.

Chico da Silva tem uma opinião diferente da de Frank Mocidade. Ele, que já teve o seu samba "Pandeiro é o Meu Nome" gravado pela cantora Alcione ainda na década de 1970, afirma que é preciso que as escolas de samba abram suas portas para que os sambistas possam fortalecer o ritmo na capital.



"A gente não tem muitas oportunidades nas escolas de samba. Por mais que os sambistas batam, querendo fazer o samba, só existem os eventos nas proximidades do Carnaval. Acredito que as escolas precisam promover o samba dentro das escolas, com eventos e tudo. Canta-se samba no Teatro Amazonas? Sim, mas não é o local ideal, por assim dizer. O samba raiz é o de roda, e é um samba dançante, e só dá pra fazer na quadra de uma escola de samba", salienta.

A intérprete diva

Historicamente, as mulheres sempre estiveram à frente do samba. Mesmo com a proliferação de compositores homens, para que um samba fosse aceito nas rodas do Rio de Janeiro dos anos 1910 e 1920, tinha que passar pela casa de Hilária Batista de Almeida, a famosa Tia Ciata, que nasceu na Bahia, mas morou e casou no Rio de Janeiro.

O tempo passou e as mulheres ainda continuam em destaque. É o caso, por exemplo, da amazonense Lucilene Castro. Com mais de 25 anos de estrada no samba, o ritmo nasceu na sua vida, segundo ela, no mesmo dia em que nasceu. "Para o brasileiro, é impossível viver sem conhecer o samba! Meu pai era fã da Clara Nunes e da Beth Carvalho, e eu ouvia muito quando era menina em casa. Eu canto na noite, e como nós, cantores da noite, cantamos de tudo, cantamos o samba. O samba hoje é o meu convívio diário", conta.

Lucilene Castro tem três álbuns gravados e mais de 25 anos de carreira | Foto: Divulgação

Seguindo a tradição das mulheres no samba, Lucilene e mais três amigas resolveram criar, há cerca de cinco anos, o projeto Elas Cantam Samba. O projeto já resultou um CD e um DVD gravado no Teatro Amazonas, em 2016, e já tem uma nova edição marcada para 2019. A própria Lucilene, inclusive, já tem dois CDs gravados: um, com sambas do Carnaval de Manaus; e outro, com composições de Chico da Silva.



"Eu, a Márcia Siqueira e a Cinara Nery fomos convidadas para abrir a gravação do DVD do Ases do Pagode. E foi algo muito bom, muito natural! Estendemos o convite para a Fátima, e ela aceitou, e a coisa fluiu. Para 2019, já temos um novo projeto dentro do Elas Cantam Samba, que é o Roda Com Elas, com uma roupagem diferente e nova", completa.

Lucilene faz coro a Frank Mocidade. Para ela, o samba em Manaus é forte, com uma produção autoral muito intensa, incluindo a de Júnior Rodrigues, com o projeto "Samba Sempre". "Manaus é a segunda capital com a maior concentração de sambistas. Temos compositores bons, e é uma cidade que dá para encontrar samba todos os dias. Acredito que a nossa cidade é muito forte nesse ponto", finaliza.

