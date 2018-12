Chegada do Papai Noel inicia programação de Natal no Parque da Criança

Manaus - A chegada do Papai Noel movimentou o Parque Cidade da Criança, no bairro Aleixo, neste domingo (2). Aproximadamente 2 mil pessoas acompanharam a chegada do bom velhinho, com Parada e personagens natalinos e a apresentação do espetáculo ‘Natal do Abraço - A Magia Continua’.

Integrando também a campanha ‘Natal do Abraço’, organizada pelo Fundo Manaus Solidária, a programação contou, ainda, com outras atrações, como a Orquestra do Abrigo Moacyr Alves e a banda marcial da Escola Municipal Vicente de Paula.

O Parque Cidade da Criança passou a ser neste domingo, oficialmente, a residência do Papai e da Mamãe Noel. O clima de encanto e magia contagiou a todos, adultos e crianças. Conforme a presidente do Fundo Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, a tradicional chegada do Papai Noel ao Parque Cidade da Criança é um dos momentos mais especiais e aguardados durante o mês de dezembro.

O Parque da Criança está localizado na avenida André Araújo | Foto: Mário Oliveira/Semcom

"O Natal e o encanto que ele proporciona a todos nós é algo que deve ser alimentado sempre. O prefeito Arthur Virgílio Neto também tem grande amor e carinho por esse momento de confraternização universal que nos une, adultos e crianças. Como diz o prefeito Arthur, os nossos amiguinhos para sempre merecem viver toda a magia do Natal", afirmou.

A programação de Natal do Parque será realizada até 23 de dezembro, com visitação à Casa do Papai Noel de terça à sexta-feira, das 16h às 19h, e aos sábados e domingos, das 14h às 20h. As visitas ao Papai Noel serão realizadas no horário de 16h às 19h.

"Para a gente é uma grande satisfação estar mais uma vez aqui no Parque da Criança promovendo uma programação de Natal com muito amor e carinho para as crianças e é esse o lema da campanha 'Natal do Abraço', levar o respeito e o amor que temos para com as outras pessoas, pois é essa a principal mensagem desta data", ressaltou o secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), João Carlos.

O clima de encanto e magia contagiou a todos | Foto: Mário Oliveira/Semcom

Encantamento

Pela primeira vez no Parque Cidade da Criança, a empresária Gisele Pinho, 33, levou os filhos José Matheus, 8, e Gabriele Pinho, 3, para participar da chegada do Papai Noel. "Acho importante essa experiência para eles. A gente está vindo pela primeira vez e gostei do espaço. Nunca tinha visto, é bem amplo, bonito. Pretendo trazer eles mais vezes", disse.

Já a dona de casa Raimunda Barbosa, 52, contou que a neta Natasha Barbosa, 3, estava feliz em poder ver o Papai Noel de perto. “Esse sentimento de Natal é importante para que as crianças possam viver e reviver quando estiverem maiores".

O Parque da Criança está localizado na avenida André Araújo com rua Castro Alves, s/n, no bairro Aleixo, zona Centro-Sul, e é administrado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

