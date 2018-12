Mostra de Dança do SESI apresenta 'Dançando na Amazônia'

Evento foi no Salão de Eventos do SESI Clube do Trabalhador do Amazonas | Foto: Divulgação

Manaus - Cerca de 500 pessoas prestigiaram a 13ª Mostra de Dança do Núcleo de Dança do Serviço Social da Indústria (SESI Amazonas) com o tema “Dançando na Amazônia”, com apresentações das turmas dos cursos de Balé Infantil, Adulto, e Juvenil Adulto, Baby Infantil, Jazz Infantil e Juvenil Adulto, além das turmas do SESI Atleta do Futuro (SAF) e, Academia Planeta Balé e Espaço de Dança Rafaela Oliveira, na noite de quinta-feira (29), no Salão de Eventos do SESI Clube do Trabalhador do Amazonas (CTAM).

Pelo 6º ano consecutivo, a aluna Emily Dayane, 10 anos, participou do evento, mostrando seu talento na apresentação “Índias”, com coreografia da professora, Rosiane Santos, na companhia da mãe, Creuziane Farias, mulher do industriário da empresa Honda Lock, David Luna. Para a mãe, é uma satisfação ter a filha participando das programações do SESI, hoje, fazendo parte dos cursos de Balé e Jazz, no CTAM, e cursando o 5º ano na Escola SESI Emina Barbosa Mustafa.

“Desde os dois anos ela queria fazer balé e, assim que completou quatro anos, procuramos o SESI e a matriculamos no curso, assim como na escola do SESI. Percebemos as melhorias por meio de sua desenvoltura, coordenação motora e interação com as pessoas, o crescimento dela é bem visível para nós”, disse Farias.

De acordo com a professora Rosiane, o tema escolhido foi de suma importância para que as alunas conhecessem as riquezas da nossa região, como as lendas, a fauna e a flora, sendo possível, por meio da arte, repassar esse conhecimento para seus parentes e todos que compareceram ao evento. “É importante que elas aprendam as histórias dos grandes balés, mas é importante também que, assim como seus parentes, possam conhecer um pouco mais sobre o que os cerca”, frisou a professora.

SAF

O grupo “As Amazonas” sofreu um pequeno imprevisto em sua apresentação, mas nada que deixasse as meninas aflitas com a situação. As 10 alunas do SAF continuaram sua evolução sem deixar as flechas caírem, sendo ovacionadas pela plateia presente.

A aluna Suely Souza, 12 anos, sofreu uma pequena queda no palco, mas não deixou de brilhar, levantando-se e continuando sua apresentação. “Fiquei um pouco com vergonha, mas levantei e continuei a dançar normalmente”, disse a aluna.

A pequena Yamille Cristina Nascimento, 9 anos, também participante do SAF, pela Escola Municipal Ligia Mesquita Fialho, levou a mãe Fátima Neves, e as irmãs, Gleicy e Adriana Costa, para prestigiarem sua apresentação “A dança das Vitórias Régias” da coreógrafa Rosiane Santos, no palco do SESI. “É sempre um prazer acompanha-la, já é o seu segundo ano participando da mostra, nos surpreendemos muito com a evolução dela”, disse Neves, com o sorriso no rosto.

*Com informações da assessoria

