Beyoncé, Ed Sheeran e outros artistas homenageiam Nelson Mandela

Beyoncé foi a principal atração do festival e se apresentou ao lado de Ed Sheeran | Foto: Divulgação

Beyoncé, Ed Sheeran, Jay Z, Usher e Pharrell Williams foram algumas das pessoas renomadas que marcaram presença no Global Citizen Festival (Festival do Cidadão Global) no domingo(2), em Johanesburgo, na África do Sul.

Essa foi a primeira edição do evento em solo africano a fim de celebrar o centenário do nascimento de Nelson Mandela, em 1918.

O espetáculo existe desde 2012 com o objetivo de arrecadar fundos para combater a pobreza, a desnutrição infantil e aumentar a igualdade de gênero em todo o mundo até 2030.

Beyoncé foi a principal atração do festival e se apresentou ao lado de Ed Sheeran. O dueto cantou Perfect, de Sheeran, e emocionou a plateia.

Chefes de Estado e outras autoridades estiveram no concerto. O presidente do Banco Mundial, Jim Young Kim, por exemplo, se comprometeu a investir um bilhão de dólares em saúde e educação na África ao longo de 2019, segundo o relatório de impacto do Global Citizen.

O evento durou cerca de nove horas e está disponível na íntegra no YouTube. Confira:

Confira o vídeo do evento | Autor: Youtube

