Veja quais espetáculos selecionados para o 13° Festival de Teatro

A abertura do festival acontecerá no próximo dia 13 de dezembro, às 20h, no Teatro Amazonas | Foto: Ione moreno

Manaus – A Federação de Teatro do Amazonas (Fetam) divulgou na manhã desta segunda-feira (3), a lista dos espetáculos selecionados para compor a programação do 13º Festival de Teatro da Amazônia. Dos 41 projetos inscritos, 21 foram contemplados pela curadoria.

A comissão de seleção foi formada pelas atrizes Lucélia Santos (RJ), Juliana Galdino (SP) e Narda Teles (AM) e a avaliação dos trabalhos foi feita entre os dias 1º e 2 de dezembro na cidade de Manaus.

“Recebemos inscrições de vários estados brasileiros. Isso mostra a força e o reconhecimento do evento no calendário nacional das artes cênicas brasileiras. Teremos nessa edição espetáculos que contemplam diversos gêneros e estilos artísticos”, pontua Douglas Rodrigues, presidente da Fetam.

Espetáculo convidado

A abertura do festival acontecerá no próximo dia 13 de dezembro, às 20h, no Teatro Amazonas, com a apresentação do espetáculo convidado ‘A Ira de Narciso” (RJ). Seguindo a linha de auto-ficção de Sergio Blanco, “A Ira de Narciso” é um monólogo que relata a estadia do autor na cidade de Ljubljana, onde dará uma palestra sobre o Mito de Narciso.

O evento seguirá até o dia 17 de dezembro, com entrada gratuita para todas as sessões do evento | Foto: Ione Moreno

Tendo como ambientação a suíte 228 do hotel, o texto apresenta os preparativos desta conferência, os diferentes encontros que o autor tem em seu quarto com um jovem esloveno e a descoberta de uma mancha de sangue no carpete – que lentamente revelará os detalhes macabros de um crime. Alternando sutilmente narração, palestra e confissão, a ‘Ira de Narciso’ conduz o espectador em um labirinto do eu mesmo, da linguagem e do tempo”, explica o ator carioca Gilberto Gawronski.

O evento seguirá até o dia 17 de dezembro, com entrada gratuita para todas as sessões do evento.

Confira a lista dos espetáculos selecionados

Infanto-juvenil

“A Excêntrica família de clowns” – Cia Língua de Trapo - Amazonas

“ A Planta da Cura” – Andréa Maddy - Amazonas

“Bumboso – A história de um boizinho festeiro” – Cia de Atores Escalafobéticos – Amazonas

“Interditado” – Grupo Baião de Dois – Amazonas

“O Rapto das Cebolinhas” – Cia Apareceu A Margarida – Amazonas

“Pedra no Sapato” – Felipe Abreu – Ceará

“Tropeço” – Tato Criação Cênica – Paraná

Não há suplentes nessa categoria

Adulto

“A Casa das Meninas Mortas” – Cia Arte e Movimento Zona Cultura – Amazonas

“Deus lhe dê em dobro” – Dragão 7 – São Paulo

“Quem casa quer casa” – Associação Art&Brasil – Amazonas

“Marília Gabriela não vai mais morrer sozinha” – Coletivo UTC – 4 – Amazonas

“O Lá – Sobreviver em Quadrados” – NEM Núcleo Experimental em Movimento – Brasília

“O Mendigo e o cão morto” – Ismael Farias – Amazonas

“Recriando Mitos Tikuna” – Cia Rã Qi Ri – Amazonas

Suplente: “Minha mãe se mata às 21h30” – Paulo Queiroz – Amazonas

Mostra Paralela - Teatralidades

Caminhão a galope – Panorando Produções – Amazonas Contos: O casamento da filha do mapinguari – Acácia Mie – Amazonas

Clowntidiano – Cacompanhia de Artes Cênicas – Amazonas 1960 – título interino – Fábio Moura – Amazonas

Devido as vagas da Mostra Paralela não serem preenchidas a curadoria desta 13° Edição, sugere os seguintes espetáculos para compor a programação:

Menino TK – Grupo Jurubebas – Amazonas

O Vestido de Lixo – Arnaldo Barreto – Amazonas

Recolon – Artrupe Produções – Amazonas

Suplente: Abaporutação – Dimas Mendonça – Amazonas

*Com informações da assessoria

Leia mais:

'Existência e Resistência' é tema do 13º Festival de Teatro

60 anos da Bossa Nova serão comemorados no Teatro Amazonas