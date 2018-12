Nova edição da Feirinha Cultural, em Manaus, incentiva doações

Feirinha terá programação multicultural para as crianças, com brincadeiras, espetáculos e intervenções artísticas | Foto: Divulgação





Manaus – Brincadeiras, arte, gastronomia, artesanatos e responsabilidade socioambiental a criançada e os pais vão encontrar na segunda edição da Feirinha Cultural, no largo de São Sebastião, centro da cidade, neste domingo (9), das 16h às 21h. A Feirinha é uma produção independente e conta com apoio e parceria de empresas de Manaus.

Com uma programação multicultural recheada a criançada encontrará Espetáculos, intervenções artísticas, oficinas, palestras, e estações educativas como: Árvore Literária, Circo, Bolha de Sabão, Quintal, Gastronomia, Movimento, Tabuleiro, Artes - Pintura e Intervenções artísticas, e a Estação Doar, que receberá doações de fraldas, leite, brinquedos e roupas para crianças.

De acordo com a coordenadora geral, Camila Duarte, uma das novidades desta edição é a Estação Doar e a Estação das Artes.

“É importante que desde cedo seja incentivado a cultura de doação nas crianças, a sensibilidade com o próximo e o consumo consciente”, comenta.

A programação conta com vários espetáculos como o espetáculo Circo de La Mama, e o show musical infantil do Grupo TUNTZ | Foto: Divulgação





A outra novidade é a Estação da Artes, que contará com a participação de três artistas visuais de Manaus: Hadna Abreu, Pablo Cunha e Stanley Rodrigues. Os artistas vão se caracterizar de artistas mundialmente conhecidos e ao longo da tarde pintarão telas ao vivo na Estação.

Segundo a produtora executiva da Feirinha, Gisele Riker, o evento levará para as crianças vivências fundamentais com todas as formas de arte.

“Quando a criança cresce com a influência dessas atividades culturais é mais propensa a se tornar um adulto que consome a arte, que visitará museus e exposições, e também irá aos espetáculos de teatro, dança e música”, comenta.

Programação

A programação conta com vários espetáculos como o espetáculo Circo de La Mama, da Cacompanhia; Brincando no Ateliê com a Roda de Música e contação de histórias; Violinos e Violas Suzuki; Suzuki Early Childhood Education e o show musical infantil do Grupo TUNTZ.

Além da programação multicultural, a Feirinha reunirá empreendedores de várias áreas para as crianças e os pais aproveitarem bem o dia. “Junto aos empresários, trabalhamos o consumo consciente para os pequenos”, comenta a produtora executiva.

Os expositores confirmados são: Sr e Sra Churros, Amazônico Açaí, Sr Dindin, Krep's Suíço, Flora Doces, Marília Doces, Duas irmãs Browneria e a escola de inglês Yazigi.

Leia mais

'Existência e Resistência' é tema do 13º Festival de Teatro

Beyoncé, Ed Sheeran e outros artistas homenageiam Nelson Mandela