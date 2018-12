Ingressos para estreia de 'Aquaman' já podem ser adquiridos em Manaus

Manaus - Os fãs de quadrinhos e filmes da DC Comics já podem ficar animados. A pré-estreia do filme "Aquaman" , um dos heróis da Liga da Justiça, acontece na próxima quarta-feira (12). Alguns cinemas de Manaus, como o PlayArte Manauara, já estão com os ingressos à venda para a sessão especial, e a estreia mundial do filme acontece no dia 13 de dezembro.

Os ingressos podem ser adquiridos pelo site do PlayArte . As quatro sessões especiais do filme serão exibidas entre 20h e 22h10, e segundo a gerente de marketing, Isa Lucena, as sessões especiais prometem muitas emoções.

“Os apaixonados por cinema têm escolhido o Manauara Shopping para acompanhar de perto as grandes estreias mundiais e não será diferente com esse filme. Serão quatro sessões especiais somente na pré-estreia, com opções em 3D, dublado e legendado”, explicou Lucena.

Confira o trailer do filme!

"Aquaman" acontece cronologicamente após "Liga da Justiça" (2017) | Autor: Warner Bros Pictures

Sobre o filme

Arthur Curry (Jason Momoa) é um homem meio humano, meio atlante, que embarca em uma jornada para saber, de fato, se ele é digno de ser Rei de Atlântida. Junto com Mera (Amber Heard), ele aprende que não pode fazer tudo sozinho.

O filme é dirigido por James Wan, e traz nomes consagrados e indicados ao Oscar, como Nicole Kidman, que interpreta Atlanna, mãe de Aquaman; Patrick Wilson, como o Rei de Atlântida, e Willem Dafoe, como Vulko, conselheiro do Rei de Atlântida. O roteiro é de David Leslie Johnson e Will Beall, a partir das histórias em quadrinhos criadas por Paul Norris e Mort Weisinger.

*Com informações da assessoria.

Leia mais

Comédia nacional, aventura e drama são destaques nos cinemas em Manaus

Filme 'Meninas Malvadas' passa na TV e agita web