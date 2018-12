Filme sobre o maior ladrão de arte do Brasil será produzido em 2019

Manaus - O novo longa-metragem "Ladrão de Vivos" vai retratar a história de Laéssio Rodrigues de Oliveira, considerado pelas autoridades brasileiras o principal ladrão de obras raras do País. A produção está a cargo da Boutique Filmes e as filmagens devem começar no final de 2019.

Com direção e roteiro de Mauro Lima (“Tim Maia” e “Meu Nome Não é Johnny”) e produção de Gustavo Mello e Eduardo Piagge, a previsão de estreia é em 2020.

“Lançamos o documentário “Cartas Para um Ladrão de Livros”, em março deste ano e vimos que a história impactou o público, a imprensa e mesmo as instituições de arte. É uma história única, tipicamente brasileira e com um protagonista controverso. Um filme com vocação para entreter os espectadores, sem deixar de lado a relevância do tema”, contou Mello.

Laéssio é acusado de furtar bibliotecas em pelo menos cinco estados, à procura de obras de elevado valor histórico, artístico e econômico - de fotos da corte brasileira do século 19, passando pelos primeiros mapas do País feitos a mão, a gravuras assinadas por artistas europeus, como o alemão Rugendas.

De um balconista ambicioso ao maior ladrão de obras raras do País, Laécio já vendeu itens internacionalmente | Foto: Divulgação

Ao todo, Laéssio já passou mais de dez anos detido em penitenciárias de São Paulo e do Rio de Janeiro, e atualmente, responde em liberdade. Recentemente, ele fez uma denúncia por meio de envio de uma carta a um jornal brasileiro denunciando que uma instituição cultural privada estava expondo peças as quais ele havia roubado da Biblioteca Nacional.

Além de traçar um perfil da polêmica figura de Laéssio, a ficção promete revelar alguns segredos do ladrão de arte. “Mergulhei de cabeça na história de Laéssio, um balconista de padaria ambicioso, que se tornou o maior ladrão de obras raras de arte do Brasil. Ele foi tão longe, que, inclusive, chegou a exportar obras roubadas", disse Lima. O filme deve soar uma combinação de personagens ricos, com uma narrativa eletrizante e boas doses de um humor naturalista, segundo ele.

A Boutique Filmes é a produtora responsável pela primeira produção original da Netflix no Brasil, a série 3%, com 3 temporadas confirmadas e, da mais nova produção anunciada, a série Onisciente prevista para estrear em 2020 também na plataforma. Sediada na cidade de São Paulo, a produtora é dedicada à criação e produção integrada de conteúdos originais, atuante non-scripted, kids e ficção.

