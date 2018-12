Passo a Paço será apresentado na Semana Internacional da Música em SP

Manaus - Os cantores amazonenses Anne Jezini, Victor Xamã, Márcia Novo e a banda Alaídenegão irão se apresentar na Semana Internacional da Música de São Paulo (SIM 2018), no próximo sábado (8), no Jardim Suspenso, do Centro Cultural de São Paulo (CCSP).

Os artistas já se apresentaram em edições do projeto Passo a Paço da Prefeitura de Manaus e agora levam um pouco do festival local ao público do Sudeste do país.

De acordo com o diretor de Cultura da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Marcio Braz, uma comitiva formada por artistas que já participaram das edições do Passo a Paço solicitaram a permissão da Manauscult para apresentar o projeto no evento.

O Passo a Paço é um dos maiores festivais de artes integradas do Norte do país idealizado e produzido pela Prefeitura de Manaus, e, em 2018, atingiu público recorde de 90 mil pessoas em dois dias de evento.

“Para nós da Manauscult, é muito importante a nossa presença dentro de um evento como este, que é um dos maiores na área de música da América Latina. Nossa participação surgiu a partir da demanda de um grupo de cantores que nos procurou e solicitou a chancela para participar deste evento utilizando o conceito do Passo a Paço. A organização da SIM também aprovou a ideia e teremos três espaços para discutir a música regional, nacional e o projeto Passo a Paço”, destacou Braz.

Além dos showscases dos artistas locais, Márcio Braz ministrará palestras abordando a cena musical em Manaus, novos festivais pelo Brasil e projeto Passo a paço. A cantora amazonense Elisa Maia também será uma das palestrantes da SIM 2018.

Em São Paulo, as apresentações ocorrerão no Espaço Oi LabSonica. Na ocasião haverá um coquetel de networking Amazonas: Drop Passo a Paço, com showcases dos artistas convidados.

Pela programação, a banda Alaídenegão se apresentará das 16h40; em seguida, a cantora Anne Jezini fará seu show às 17h. Às 18h, será a vez o rapper Victor Xamã subir ao palco da SIM e encerrando a participação de Manaus no festival, a cantora Marcia Novo, às 18h40.

A programação completa pode ser conferida no site do festival pelo link www.simsaopaulo.com.br/programacao





*Com informações da assessoria



