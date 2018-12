Papai Noel da comunidade leva alegria ao Careiro da Várzea

Rodolfo,vestido de Papai Noel, faz a festa das crianças ribeirinhas no AM | Foto: Divulgação

Amazonas - O autônomo Rodolfo Souza de Santos, de 28 anos, com as atenções voltadas para o "Espírito de Natal", em um ato voluntário de solidariedade, tem levado carinho e atenção a crianças ribeirinhas do município de Careiro da Várzea, a 23,4 km de Manaus. Vestido de Papai Noel, ele entrega brinquedos e lanches para meninos e meninas de até 12 anos. Com uma ação realizada no dia 1º de dezembro, ele volta à comunidade no próximo sábado, dia 8.



O autônomo recebe ajuda de amigos e familiares para arrecadação de brinquedos e lanches. O projeto começou no ano passado, depois que Rodolfo percebeu a carência nas comunidades. Segundo ele, havia crianças nunca tinham visto o Papai Noel de perto, apenas pela televisão.

No último sábado (1), o autônomo levou bom velhinho para a comunidade de São José da Costa de Terra Nova. Ele aproveitou as comemorações de 31 anos do Careiro da Várzea, para junto com as crianças, cantar parabéns, após uma confraternização.

Veja o vídeo:

| Autor: Divulgação

Rodolfo diz que, desde pequeno, pensava ajudar as crianças do município devido as dificuldades surgidas com o isolamento e condições de alagamento ou seca. "O fato do Careiro ficar seis meses debaixo d'água e seis meses na seca, as famílias vivem da agricultura de várzea e isso cria condições menos favoráveis. Nem sempre os pais podem dar brinquedos para os filhos. Com a chegada do Papai Noel, posso proporcionar esse sentimento de alegria".

De acordo com Rodolfo, o projeto veio para ficar. A agenda para dezembro já está sendo fechada por convites de outros municípios.

Leia mais

Aos 22 anos de idade, músico do AM faz sucesso na internet; veja vídeo

Rock in Rio anuncia Muse, Imagine Dragons, Nickelback e Paralamas