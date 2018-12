Festival Cauxi chega a 8ª edição; confira a programação

Segundo o produtor Davi Escobar, vocalista da Alaídenegão, a festa marca a parceria da Cauxi Produtora Cultural | Foto: Divulgação

Manaus - Com a proposta de incentivar a circulação de artistas e bandas da cena independente, o Festival Cauxi chega a 8ª edição no dia 21 de dezembro, a partir das 21h, na Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa, rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo.

A noite contará com as bandas Mady e Seus Namorados, Johnny Jack Mesclado e a anfitriã Alaídenegão, além do DJ Negralha, d’O Rappa. Os ingressos estarão à venda na hora do evento por R$ 25.

Segundo o produtor Davi Escobar, vocalista da Alaídenegão, a festa marca a parceria da Cauxi Produtora Cultural com a Opção Sonora, que representa artistas do hip hop em Manaus.

“O festival faz conexões musicais e sempre foi voltado para o som da Amazônia, mas, desta vez, vamos trazer o Negralha como convidado especial”, afirma Escobar. “Reunimos também, pela primeira vez neste evento, a Mady e Seus Namorados, banda nova no cenário independente, e a Johnny Jack Mesclado, parceiros de longa data”.

Escobar ressalta que esses contatos são importantes para escoar a música do Norte para o resto do País. Ele adianta que a Alaídenegão participará, pelo terceiro ano, da Semana Internacional da Música de São Paulo, que acontece até próximo dia 9, como atração e showcase.

“É uma das grandes vitrines e lugar de encontro no Brasil”, comenta o artista.

Line-up

Com um setlist que mistura músicas autorais e releituras, a Mady e Seus Namorados traz canções de Teixeira de Manaus, Alípio Martins, Reginaldo Rossi, Pinduca, Dona Onete e Wanderley Andrade.

Já a Johnny Jack Mesclado vai apresentar sucessos da banda. Com 19 anos de estrada, quatro CDs e dois EPs lançados, o grupo aposta no som autoral que retrata a vida, a luta e o cotidiano das ruas, com letras que também falam de amor.

Serviço

O QUÊ: Festival Cauxi, com Mady e Seus Namorados, Johnny Jack Mesclado, Alaídenegão e DJ Negralha, d’O Rappa

Quando: 21 de dezembro, a partir das 21h

Onde: Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa) – Rua da Lua, Morada do Sol, Aleixo

Quanto: R$ 25 na bilheteria do evento

Informações: 98210-2438/98100-3399

