Lançamento de trailer de "Os Vingadores 4" é adiado

O lançamento do trailer de Os Vingadores 4 estava programado para esta quarta-feira (5). O motivo seria o velório do ex-Presidente George HW Bush, que fez a direção do estúdio mudar de ideia.

O trailer seria lançado durante o programa matinal Good Morning America, mas seria arriscado lançar o aguardado trailer enquanto o funeral de George HW Bush estava acontecendo.

Os jornalistas americanos Jeremy Conrad e Daniel RPK, conhecidos por já terem acertado as informações do estúdio antes, foram ao Twitter esclarecer alguma das dúvidas dos fãs.

Daniel disse que o trailer será lançado na sexta-feira (7) pela manhã, ainda sem um horário exato, e que essa é a decisão final do estúdio. Jeremy tentou explicar que o principal motivo para a mudança do lançamento foi a bolsa de valores de Nova York não funcionar durante o dia, fazendo com que a Marvel não ganhasse nada com o lançamento do trailer, que é aguardado pelos fãs desde abril e pode quebrar o recorde de vídeo mais visto.

Esse será o primeiro trailer lançado pela Marvel para a continuação de Os Vingadores: Guerra Infinita. Os fãs aguardam por respostas depois do final chocante do filme desde abril, quando o longa foi lançado.

Além do trailer de Os Vingadores 4, Daniel RPK confirmou que o primeiro vídeo de Homem-Aranha: De Volta ao Lar será lançado no sábado (8), durante a Comic Con Experience, no Brasil. A informação também foi confirmada pelo Collider e por fontes do IGN.

