O 'Livro das fábulas' será apresentado no Teatro Manauara

Manaus - O Espetáculo FestArt, está com mais uma edição que será apresentada nesta sexta-feira (18), às 18h, no Teatro Manauara, localizado no bairro Adrianópolis. Com o tema “Livro das Fábulas” e irá levar o público a um lugar encantado onde é possível reencontrar famosos personagens de livros e histórias contadas de pais para filhos.

De acordo com o diretor de arte do espetáculo, Nelson Falcão, entre apresentações teatrais e de dança, o FestArt permite que os alunos do Pinocchio Centro Educacional e Colégio Martha Falcão vivenciem a experiência artística em suas diferentes formas, sensibilizando seus pais e familiares sobre a importância e a necessidade da arte em suas vidas.

“O FestArt envolve música, dança, teatro, artes plásticas e fotografia, tudo desenvolvido ao longo do ano pelas crianças, que estão bastante animadas pela apresentação”, disse Nelson Falcão.

| Foto: Divulgação

O Livro das Fábulas foi criado especialmente para esse espetáculo, um roteiro inédito que conta a história de Alice, uma menina que enfrenta uma série de problemas no seu dia-a-dia, fazendo com que ela se torne cada vez mais dependente do mundo virtual, até que certo dia ela se vê em uma situação tão inusitada quanto extraordinária.

“Na biblioteca da escola, durante uma tempestade, Alice vivenciará uma experiência muito além da imaginação com um livro misterioso, que se abrirá a todas as possibilidades do universo imaginário das fábulas, desafiando a menina a encontrar seu verdadeiro propósito no Mundo”, adiantou Nelson.

Os ingressos para assistir o “FestArt 2018 – O Livro das Fábulas” podem serem adquiridos na secretaria das escolas ou na bilheteria do Teatro Manauara.

*Com informações da Assessoria

