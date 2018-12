'The Jacksons' anunciam shows no Brasil

Os ingressos para o show de São Paulo começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (10) | Foto: Divulgação

Em março de 2019, os lendários The Jacksons vêm ao Brasil para duas apresentações. Os irmãos Jackie, Jermaine, Marlon e Tito Jackson se apresentarão no dia 16 de março, no Espaço das Américas, em São Paulo, e no dia 19 de março, no Auditório Araújo Vianna, em Porto Alegre.

Os ingressos para o show de São Paulo começam a ser vendidos na próxima segunda-feira (10), a partir das 10h pelo site www.ticket360.com.br . As informações sobre a venda de ingressos em Porto alegre serão divulgadas em breve.

Sobre The Jacksons

Na década de 70, ao lado do irmão Michael, The Jackson 5 se tornaram uma sensação instantaneamente e até hoje são adorados por milhões de fãs em todo o mundo. Com seu pop-funk único e cheio de alma, uma extensa lista de sucessos – "ABC", "I'll Be There", "Rockin' Robin", "I Want You Back", entre outros - e impecáveis apresentações ao vivo mudaram para sempre o cenário musical mundial.



A trajetória dos Jacksons se confunde com a história da música americana. O grupo formado por cinco irmãos marcou gerações e revelou ao mundo o talento de um garotinho de apenas 8 anos, Michael Jackson, que se tornaria o rei do pop. Os Jacksons fazem parte do Rock and Roll Hall of Fame e tem cinco álbuns número 1, 18 sucessos número 1, 17 álbuns no Top 10, 17 singles no Top 40.

O último álbum lançado foi "2300 Jackson Street', de 1989, e com a saída de Marlon o grupo encerra as atividades.

Em 2012, os Jacksons se reúnem para a primeira turnê em quase três décadas, a Unity Tour. A turnê, primeira sem o irmão Michael, que faleceu prematuramente em 25 de junho de 2009, e Randy começou em 20 de junho de 2012 e o último show foi em 27 de julho de 2013.

Serviço

São Paulo

Local: Espaço das Américas: http://www.espacodasamericas.com.br

Endereço: Rua Tagipuru, 795 – Barra Funda - SP

Data: 16 de março de 2019 (sábado)

Abertura da casa: 20h

Horário do show: 22h

Classificação Etária: 16 anos

Ingressos à venda a partir do dia 10/12/2018 às 10h

Na internet: www.ticket360.com.br

Porto Alegre

Data: 19 de março (terça-feira)

Local: Auditório Araújo Vianna

As informações sobre a venda de ingressos serão divulgadas em breve.

*Com informações da assessoria

