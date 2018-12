Aprenda a fazer biscoito decorativo para a ceia de Natal

Bolachas decorativas enfeitam a ceia de Natal da família | Foto: Divulgação

O Natal é o momento de criar novas receitas para complementar a ceia natalina da família. A ideia é inovar e deixar uma ceia com sabor diferente, sem deixar o tradicional de lado. As bolachas decorativas é a nova receita para ser elaborado nesse período de festas.

O biscoito decorativo é uma receita para ser usada em todos eventos com formatos diferentes. A proprietária do JE t'aime Cookies, Sayonara Tozzi, afirma que as guloseimas são encaixes para inúmeras ocasiões, o enfeite criado para dar toques especiais à ceia de Natal.

O ingrediente da bolacha é composto por:

300g de farinha;

100g manteiga;

145 de açúcar;

1 ovo;

1 colher de chá de essência;

½ colher de chá de sal;

1 colher de chá de fermento.

Misture o açúcar, a manteiga e a colher de chá de essência, acrescente em seguida o ovo com uma pitada de sal e fermento. No final do processo, misture a farinha de trigo e depois corte a massa no formato que deseja, colocando-a em fogo médio.

“Se desejar que a bolachinha seja no sabor chocolate, basta tirar 50 gramas de farinha e acrescentar outras 50 g de chocolate”, explica Sayonara.

Com todos os biscoitos prontos, o passo final é decorar com o formato desejado, usando a imaginação criativa, seja com brigadeiro, confetes, granulados, pasta americana ou até glacê real.

