Pabllo Vittar desbanca Anitta em lista de mulheres mais sexy

A cantora Drag Queen surpreendeu mais uma vez, agora aparece à frente de várias atrizes da Globo (e apresentadoras também) na lista das mulheres mais sexy do ano (2018) da revista Isto é Gente.

A cantora ocupa 13ª posição, seguida por Deborah Secco (17ª colocada), Giovanna Ewbank (18ª), Ana Clara (19ª) Giovanna Lancellotti (20ª), Giovanna Antonelli (21ª), Taís Araújo (23ª), Flávia Alessandra (24ª) e Sabrina Sato (25ª).

No pódio estão a funkeira Tati Zaqui, seguida por Paola Olivera e Bruna Marquezine. A revista faz essa pesquisa anualmente e os votos são feitos pela internet.

Na categoria masculina o Youtuber Carlinhos Maia ocupou o primeiro lugar, seguido Jonas Sulzbach pelo ex BBB e em terceiro Caio Castro.

Após todos os rumores da briga entre Anitta e Pabllo Vittar, a cantora decidiu quebrar o silêncio e se manifestar pela primeira vez sobre o assunto. No entanto, a declaração aconteceu longe do Brasil, durante uma entrevista ao programa Tercera Voz, no Chile, há poucos dias.

Sem citar o nome da colega, ela insinuou que fez Pabllo “acontecer”, ao colocar a cultura drag em pauta. No comentário, Anitta se mostrou como uma influenciadora social, cujas atitudes acarretam em uma possível mudança no pensamento dos brasileiros como um todo.

“Para mim, quando faço um clipe e chamo uma drag queen, é para colocar a drag queen na pauta. Ou se mostro minhas celulites é para que as pessoas vejam e falem sobre isso”, afirmou ela, referindo-se ainda ao clipe Vai Malandra, no qual surgiu mostrando seu corpo “natural”, com celulites.

Aparentemente, o comentário sobre “a drag” refere-se ao período em que ela iniciou uma parceria com Pabllo Vittar, no primeiro semestre de 2017. Na época, juntamente com Major Lazer, elas lançaram o hit Sua Cara, mas tempos depois, as duas se afastaram e passaram a se evitar.

Até hoje nenhuma se manifestou oficialmente sobre o que teria acontecido entre elas, sem confirmar ou negar qualquer coisa.

