Produções de cinema amazonense estreiam durante o mês de dezembro

Manaus – Trazendo à público o talento de cineastas amazonenses, os curtas-metragens Obeso Mórbido e Sons do Igarapé já tem data para estreia em Manaus. Os cinéfilos poderão contemplar a obra a partir do dia 15 de dezembro, próximo sábado, às 18h30. A estreia acontece no Cine Teatro Guarany, localizado ao lado do Palácio Rio Negro – na Avenida 7 de setembro, Centro da capital.

Os dois trabalhos são realizações da Artrupe Produções – Obeso Mórbido é uma co-produção com a Duplofilme – e foram finalizados em outubro de 2018.

Obeso Mórbido

Dirigido por Diego Bauer e Ricardo Manjaro, Obeso Mórbido parte da história real de Bauer que em dois anos passou por uma reeducação alimentar e física, e emagreceu mais de 45 quilos em dois anos. Após chegar a sua meta, a dupla de diretores resolveu fazer um filme sobre as inseguranças e dúvidas que este novo corpo pode representar na vida de alguém que passa por uma transformação física radical. O filme tem o patrocínio da Manauscult, e apoio da 602 Filmes.

Imagens do filme 'Obeso Mórbido' | Foto: Divulgação/ Jimmy Christian





Mesmo com pouco tempo de trajetória, Obeso Móbrido já foi selecionado para 3 festivais vencendo dois prêmios: II Mostra Internacional de São Luís (Melhor Som, Lucas Coelho e Héverson Batista); Maranhão Na Tela 2018 (Melhor Ator, Diego Bauer); e a 10ª Semana de Cinema, no Rio de Janeiro. O filme também tem no elenco Victória Muller e Wallace Abreu.

Sons do Igarapé

Sons do Igarapé é o primeira curta-metragem do ator e diretor Victor Kaleb. O filme, que dialoga com o gênero musical, conta a história de um casal que vive em uma floresta, e em um determinado dia deparam-se com um ser sem nenhum pelo no corpo. A relação entre eles é cercada de desconfiança, mas inevitavelmente acabam se aproximando.

Imagens do filme 'Sons do Igarapé' | Foto: Divulgação/ Robert Coelho





O filme vai iniciar sua trajetória em festivais a partir de 2019. Roteiro e direção são de Victor Kaleb, que também está no elenco acompanhado de Fabiano Baraúna e Jessyca Paiva. O filme conta com o apoio da 602 Filmes e Fita Crepe.

Curta–metragem

Junto com as duas estreias, o evento contará com a exibição do filme Aquela Estrada, dirigido por Rafael Ramos. O curta-metragem será disponibilizado no canal da Artrupe no Vimeo e Youtube no dia 25 de dezembro.

O filme de 2016 teve uma trajetória ativa em festivais desde o seu lançamento, sendo selecionado para 19 mostras, 4 destas fora do Brasil.

Imagens do curta-metragem 'Aquela Estrada' | Foto: Divulgação/ César Nogueira





Na trama, um jovem desiste de ir a uma entrevista de emprego e acompanha um grupo de amigos que vai para uma festa fora de Manaus. O elenco é composto por Adanilo Reis, Jéssica Amorim, Rafael César, Ana Oliveira e Victor Kaleb.

