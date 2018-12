Semana Internacional de Música debate música e tecnologia em São Paulo

São Paulo (SP) - "Resistir sem perder a poesia". Esse, segundo a comunicadora Fabiana Batistela, é o objetivo da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM), que começou na última quinta-feira (6) e vai até sábado (8), no Centro Cultural São Paulo, no bairro Paraíso, Zona Sul de São Paulo. Fabiana é diretora geral da SIM, que em 2018, chega à sua sexta edição discutindo o futuro da música aliado à tecnologia.

O Centro Cultural São Paulo, inclusive, parece ter sido o local adequado para a realização do evento. Com vários auditórios, as palestras e painéis discutem temas relevantes para os caminhos da música, como a evolução do mercado digital musical, exposições de novos projetos musicais espalhados pelo Brasil, e o novo lugar das mulheres na música por meio de redes internacionais de cooperação.

Nas palavras de Fabiana Batistela, os últimos anos foram marcados por diálogos entre o mercado e o governo, com uma narrativa sólida de cooperação, o que ajudou no fortalecimento da SIM.

“No entanto, voltamos muitas casas desde 2016, e para o próximo ano, a ordem é resistir. Somos uma das indústrias mais poderosas deste país, com um trabalho que movimenta bilhões de reais por ano para o Brasil”, afirma.

Dani Ribas (esq.) e Fabiana Batistela (dir.). As duas são responsáveis pela coordenação geral da SIM | Foto: Divulgação/SIM 2018

Painéis e Data SIM



Um dos painéis apresentados foi o “O Futuro do Ecossistema da Música”, da Oi Futuro, em parceria com a Rizoma Aceleradora de Projetos. O painel, conduzido por Victor D’Almeida, da Oi Futuro, e Iuri Freiberger, da Rizoma, mostrou novos modelos de financiamento para artistas, como a Desbravadora de Talentos Musicais e a Rodada de Conexões.

“Ao todo, foram mais de 30 especialistas convidados, não só na quinta-feira (6), mas até antes, em outubro, na sede do Oi Futuro no Rio de Janeiro. Fizemos uma espécie de brainstorm e chegamos a um mapa completo de todas as ramificações e detalhes que a música pode proporcionar, como educação, distribuição, projeção dos artistas, comunicação, entre muitos outros fatores”, explica Almeida.

Em painel da Oi, Iuri Freiberger, da Rizoma, apresentou soluções para o ecossistema da música | Foto: Lucas Vítor Sena/EM TEMPO

Outra novidade da Semana Internacional de Música foram as estatísticas apresentadas pelo Data SIM, núcleo da SIM São Paulo, que é responsável por pesquisas e organização de dados e informações, sobre o mercado da música. A pesquisa é coordenada por Dani Ribas, doutora em Sociologia pela Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e membro do Conselho Consultivo da SIM.



Os dados da pesquisa, cujos dados foram coletados entre 24 de setembro e 31 de outubro, mostraram que a cidade de São Paulo, primeiro ambiente da pesquisa, tem cerca de 3000 atrações mensais em cerca de 90 espaços pesquisados em toda a capital paulista.

“A partir de 2019, a ideia é aprofundar o conhecimento sobre o mercado da música ao vivo, abrangendo também outros espaços”, diz o relatório.

Atrações musicais

Para além das discussões teóricas, um evento que discute a música também precisaria ter músicos em plena atividade. Os jardins suspensos do Centro Cultural São Paulo foram o palco principal de artistas do Brasil e do mundo, e dos mais variados estilos.

Victor Xamã é um dos amazonenses que farão shows na SIM 2018, em São Paulo | Foto: Divulgação

Amazonas presente

Inclusive, quatro artistas amazonenses marcam presença durante a programação da SIM. Márcia Novo, Anne Jezini, Victor Xamã e a banda Alaídenegão sobem ao palco dos Jardins Suspensos para mostrar o melhor da música amazonense no sábado (8). Os cantores e a banda serão os representantes oficiais na SIM do projeto Passo a Paço, desenvolvido pela Prefeitura de Manaus por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).



Victor Xamã conta que já foi a São Paulo para participar de outros shows, mas que é a primeira vez que vem para participar da SIM. No evento, ele fará um showcase de 20 minutos, apresentando músicas de seu novo álbum, "Verde Esmeralda, Cinza Granito" e outras de seu repertório.

"É incrível participar ao lado de pessoas que estão na cena musical, além de representar a música do Norte. Estou bem ansioso para participar, porque sei que novas portas vão se abrir a partir desse evento", completa.

*O jornalista viajou a convite da Oi.

