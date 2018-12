Painel discute novos modelos de financiamento musical na SIM 2018

São Paulo (SP) - “O modelo atual de mercado da música, da forma como está, não dura muito tempo.” As palavras são do coordenador do LabSônica da Oi Futuro, Victor Almeida, no painel “O Futuro do Ecossistema da Música”, na edição de 2018 da Semana Internacional de Música de São Paulo (SIM), desenvolvido em parceria com a Rizoma Aceleradora de Projetos.

O painel, que aconteceu na tarde desta sexta-feira (7), apresentou novos modelos de negócios e expansão para a música, apresentando a música como um bem tangível e que pode gerar lucro. A SIM acontece até sábado (8), no Centro Cultural São Paulo, na rua Vergueiro, bairro Paraíso, na Zona Centro-Sul de São Paulo.

A proposta do Oi Futuro durante a SIM foi justamente unir especialistas nas mais diversas áreas da música, para apresentarem modelos de financiamento. “

Ao todo, foram mais de 30 especialistas convidados, não só na quinta-feira (6), mas até antes, em outubro, na sede do Oi Futuro no Rio de Janeiro. Fizemos uma espécie de brainstorm e chegamos a um mapa completo de todas as ramificações e detalhes que a música pode proporcionar, como educação, distribuição, projeção dos artistas, comunicação, entre muitos outros fatores”, explica Almeida.

Ecossistema

Todo o ecossistema da música foi dirimido durante brainstorms do Oi Futuro. | Foto: Marcellus Rocha/Inova Mundo

De acordo com o produtor musical Iuri Freiberger, que é um dos fundadores da Rizoma, o modelo de ecossistema é muito mais aplicável à música do que outro sistema. Segundo ele, o intuito é continuar criando ferramentas para que discussões sobre novos modelos de financiamento a artistas se tornem tangíveis.



“Num ecossistema biológico, nós temos um fluxo de cadeias de energia, que é justamente o que acontece na música. Temos ainda a situação dos ecossistemas de negócios, que se desdobram em duas vertentes: uma rede de negócios vagamente interconectados; e uma relação de dependência para eficácia e sobrevivência mútua”, completa.

Modelos de financiamento e pesquisa

Para Iuri, é preciso ver o artista como um empreendimento, com um plano de negócios e apto a ser financiado nas suas obras. “Nesses brainstorms que tivemos tanto na quinta como em outubro, discutimos, de uma forma bem rápida, os problemas e as possíveis soluções para a música” afirma.

Dois planos foram desenvolvidos e apresentados durante o painel na SIM: a Rodada de Conexões e a Desbravadora de Talentos Musicais. O projeto da Desbravadora contempla residência e incubadora para artistas no Rio de Janeiro, na sede do LabSônica, onde cada projeto vai poder ser desenvolvido e financiado pela Oi.

Para Victor D'Almeida (esq.), o atual modelo de negócios adotado pelo mercado musical está falido, e é preciso se reinventar | Foto: Marcellus Rocha/Inova Mundo

App

Já o projeto da Rodada de Conexões prevê a criação de um aplicativo para rodadas de negócios em festivais de música, que no Brasil, são mais de 3000, segundo Victor D'Almeida.

"Os festivais gastam dinheiro para montar rodadas de negócios, as bandas pagam, as gravadoras pagam para participar, e no final, é um modelo que está se mostrando ultrapassado. Então o que se prevê é uma análise mais criteriosa, tanto de bandas, cantores e até de selos de gravadoras, para que, junto com o design thinking de aplicativos, tenhamos modelos melhores", diz.



Ainda de acordo com Almeida, a missão principal do Oi Futuro é continuar desenvolvendo e estudando, por meio do LabSônica, novas oportunidades.

"A Desbravadora de Talentos é um dos projetos que estão na nossa esteira. De acordo com as soluções que foram apresentadas, vamos voltar à prancheta para verificar a implantação, que já deve acontecer em 2019. O fato é que vamos continuar estudando, com eficiência, para desenvolver novos modelos para o financiamento musical. É um laboratório em constante evolução", completa.

*O jornalista viajou a convite da Oi.

