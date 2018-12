Música, cinema e teatro agitam Manaus durante o final de semana

Atrações nos teatros da cidade, estreias no cinema e muita música nas mais diversas vertentes dominam o lazer durante este final de semana. | Foto: Reprodução





Manaus – O final de semana chegou e mais uma vez o Portal Em Tempo prepara para você uma agenda cultural que vai te deixar por dentro de alguns dos melhores programas que acontecem até domingo (9).

Usina Chaminé

Neste fim de semana tem espetáculos do Ateliê 23 em dose dupla no Centro Cultural Usina Chaminé, localizado na avenida Manaus Moderna, s/n, Centro - com os espetáculos “Janta”, na sexta-feira (7) e “Helena”, no sábado (8). As apresentações acontecerão às 19h nos dois dias.

Os ingressos estarão à venda por R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), na bilheteria da casa.



No espetáculo “Janta”, o público será colocado diante da relação que o ser humano tem com a memória do que os alimentou durante a trajetória de vida. O espetáculo traz, a partir de um encontro familiar, como o ato de jantar, questões inerentes a todos nós, como um desabafo do cotidiano.

Cena do espetáculo 'Helena'. | Foto: Reprodução





Sucesso de público e crítica, a montagem “Helena” volta ao palco do Usina Chaminé, com a história de uma mulher real, professora e mãe brasileira que busca superar obstáculos da vida.

Música eletrônica

Somando mais de 24 horas de festa com muita música eletrônica, a terceira edição da festa E-gapó acontece a partir das 22h desta sexta-feira (7) e segue até as primeiras horas do domingo (9). O evento acontece na praia do flutuante Abaré Sub and Food, no Ramal da Praia Dourada – bairro Tarumã, na Zona Oeste de Manaus.

Graziela Vasconcelos assina seu projeto musical como Madame C | Foto: Reprodução

Os ingressos custam R$70 e dão direito a todo espaço onde a festa acontece, na beira da praia e por isso é proibida a entrada para menores de 18 anos.



Dessa vez o evento recebe como atrações musicais os produtores e Dj’s internacionais Capital Monkey e Rinkadink. Ao lado dos conceituados produtores musicais apresentam-se junto outros Dj’s locais, entre eles, Madame C- nome que vem se destacando na música eletrônica amazonense.

Cinema

Líder de audiência nos cinemas de todo o mundo desde que estreou, o filme ‘Animais Fantásticos: Os crimes de Grindelwald’ continua em cartaz frente a grande procura do público pela exibição da obra nos cinemas.

O filme é uma história paralela ao best seller 'Harry Potter'. | Foto: Reprodução





Em Manaus, uma ótima opção para curtir a folga é contemplar a obra cinematográfica. A lista dos cinemas e dos horários para conferir a fábula você confere clicando no

link.

Teatro Nacional

Com texto e direção assinados por Silvio Guindane, o espetáculo “Ele ainda está aqui” traça o paralelo de três vidas completamente distintas, que se cruzam para discutir seus respectivos futuros a partir do que lhes resta no presente: uma herança!

Recheado de humor, a peça teatral tem em seu elenco os atores Luana Piovani, Thelmo Fernandes e Omar Menezes. Em Manaus estará em cartaz no Teatro Manauara, durante os dias 08 e 09 de dezembro, em as sessões no sábado, às 21h e no domingo, às 19h.

A atriz Luana Piovani é uma das estrelas da peça que acontece em Manaus. | Foto: Reprodução





Os ingressos já estão à venda na bilheteria do teatro, localizado na Av. Mário Ypiranga, nº1300, Loja 04, Piso Buriti, do Manauara Shopping e pelo site .



Bora dançar?



Se você é um(a) apaixonado(a) pelo som da sanfona, o ritmo do triângulo, a batida da zabumba e curte aquele forrozão com as melhores bandas da cidade, a boa dica é conhecer a casa de forró Alambique. Nesta sexta-feira (07), todos vão poder 'bebemorar' a chegada das férias de Dezembro, ao som das bandas Forró Show, Meu Xodó, Xote Puladin e Balanço da Sanfona, a partir das 22h.

O local oferece muita música além de serviço open bar até às 3h da manhã. | Foto: Reprodução





O 'point' de forró está situado na Avenida do Turismo, nº 5119 (sentido Ponta Negra), no Tarumã. O acesso é livre até 00h. A entrada com “rolha” (1L de Whisky ou Vodka) também será liberada até esse mesmo horário. Após, o ingresso passa a custar R$ 25. Mas pra quem quer desfrutar de um open bar, com bebida liberada até ás 03h da manhã, paga o valor de R$ 40.

Gravação de DVD

Neste sábado (08), o João de Barro, promove a gravação do 3º DVD “Xandinho Vs Toinho”. Os vocalistas das bandas “Balanço da Sanfona” e "Forró Show”, vão apresentar aos forrozeiros grandes clássicos do forró pé de serra em novas versões. A noite especial terá ainda a presença da Gang do Forró, Jardel Santos e Meu Xodó, a partir das 22h.

3º DVD “Xandinho Vs Toinho” | Foto: Reprodução

A casa noturna está localizada na Avenida do Turismo, nº 215, bairro Tarumã. A entrada será liberada até 00h. Também será permitido levar sua “rolha” (1L por pessoa) sem pagar taxa, até esse mesmo horário. Após, o ingresso passa a custar R$ 30.







