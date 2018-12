Segunda edição do festival 'Miga sua Loka' acontece neste domingo (9)

O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Defendendo a liberdade de gênero, o festival "Miga, sua loka" chega à sua segunda edição, que será realizada neste domingo, 9/12, a partir das 14h, na rua José Clemente, no Centro de Manaus. O evento conta com o apoio da Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult).

De acordo com a DJ Naty Veigas, uma das organizadoras do evento, o tema escolhido para esta edição, “Vida além da Morte”, foi pensado para conscientizar a população sobre a LGBTfobia, que é o “ato ou manifestação de ódio ou rejeição a homossexuais, lésbicas, bissexuais, travestis e transexuais”, além de dar voz e vez para o público LGBT.

“O objetivo do festival é desenvolver e difundir a arte, a cultura LGBT, com música, dança, performances, mapping, cinema, entre outras manifestações artísticas, todas produzidos por LGBTs. Em um país em que a cada 19h um LGBT é morto, viver sem se calar é um ato de resistência! O ‘Miga, Sua Lôca!’ vem através da arte, da cultura LGBT, combater a LGBTfobia”, disse Naty.

A programação da festa contará com a participação de nomes como os DJ's Alana Zuany, Onika Karla, Balaclavo, Lua Negra, Mermade e Yulio e, ainda, a apresentação das performances de Projeto Aram; Corpo; Ancestral por Maria Do Rio; Bem Afeminada por Pepê Vlogay; The QueerBlues por Aída Rodrigues; “DanDandara DanDandara presente!” por Felipe Fernandes, Maria Do Rio e TheSimas; Ô Mana por Paco Junior e The Violin Remix por Karla Seixas e Naty Veiga.

Durante o evento será realizando, ainda, uma amostra de cinema com os filmes Dilema Milenar - Direção Dan Leal - Star Filmes; Clipe Bem Afeminada por Pepê Vlogay; Re-Existência, Cotidiano e a Importância de Políticas Públicas - Direção Graziela Praia - Miga,Sua Lôca Festival Cultura Diversidade; Quanto vale o seu nome? - Direção Thiago Costa e Bernardo Souza - O gênero e ASSOTRAM; Kamily - Direção Dan Leal - Star Filmes; Clipe No Pasa Nada - Projeto Aram; Nós Existimos- Direção Ana Carolina Souza e Pepê Vlogay - Miga,Sua Lôca Festival Cultura Diversidade; Mãos ATADAS - Direção Dan Leal - Star Filmes.

Serviço

O quê: 2ª edição do Festival “Miga sua Loka”

Quando: Domingo, 9/12, a partir das 14h

Onde: Rua José Clemente, Centro

Quanto: Gratuito

Informações: Naty Veigas (92) 99350-4022

*Com informações da assessoria

