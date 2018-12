8 mil pessoas caem no riso em show 'Eita, Casei!' de Whindersson Nunes

Manaus - Na noite do último sábado (8), Manaus recebeu o comediante e youtuber Whindersson Nunes, que durante duas horas levou alegria a aproximadamente 8 mil pessoas na Arena Amadeu Teixeira, localizada na rua Loris Cordovil, bairro Flores, Zona Centro-Sul, da capital amazonense.

O show "Eita, Casei!", não abordou apenas as histórias hilárias da união do jovem comediante nordestino com a cantora gaúcha Luísa Sonza, mas levou milhares de manauenses ao riso frouxo com situações da sua infância e na vida após conquistar a fama.

Durante a apresentação, o comediante pediu que as pessoas ligassem o flash do celular | Foto: Andreza Cunha/ Em Tempo

Para o casal Andreza e Ed, ambos de 21 anos, que moram juntos há dois anos, as histórias de Nunes são as melhores.

"O show foi ótimo e nós nunca rimos tanto nas nossas vidas. Moramos juntos há dois anos e algumas coisas que o Whindersson disse acontecem realmente na vida de um casal. A noite foi ótima", avaliou o casal.

Não só para namorados, ficantes ou casados o show é indicado. Para dona Delza Soares, de 72 anos, o evento foi a primeira oportunidade de ver de perto o comediante que ela acompanha nas redes socais, pelos vídeos que a neta lhe mostra.

"Hoje eu vim com a minha neta e ela sempre me mostra os vídeos do Whindersson. Eu me acabo de rir com esse menino e hoje eu ri o tempo todo. Por mim, ele poderia ficar mais tempo de tão bom que esse show é. Caso ele venha de novo para Manaus, com toda certeza serei uma das primeiras da fila para vê-lo" , garantiu Delza, que estava acompanhada da neta Rafaela Soares.

Nem o pé quebrado de Cláudia Machado impediu que ela e o esposo, Vinícius Machado, estivessem dentre os espectadores.

"O meu marido me apresentou os vídeos do Whindersson e foi um caminho sem volta. Quebrei o pé semana passada, mas nada ia fazer eu perder o show. Sempre rimos muito das histórias dele" , disse Cláudia.

Na última sexta-feira (7) o comediante se apresentou no galpão do grupo da Ciranda Flormatizada, em Manacapuru, e neste domingo (9) se apresentará na Arena Guilherme Paraense (Mangueirinho), em Belém, no Pará.

Sobre o artista

Nascido no Piauí, Whindersson Nunes ficou conhecido em 2013, ao contar histórias da sua vida de forma engraçada e fazer paródias de músicas famosas em um canal no YouTube. Em 2016, o comediante tornou-se o brasileiro com mais inscritos na rede de compartilhamento de vídeos, mas atualmente está em segundo lugar com mais de 30 milhões de inscritos.

O comediante casou em fevereiro deste ano com a cantora Luísa Sonza, do Rio Grande do Sul. O casal é conhecido por sempre divulgar o cotidiano da vida marital nas redes sociais.

