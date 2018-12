Vídeo: Miss Brasil/AM é ovacionada em apresentação no Miss Universo

A fantasia 'Deusa do Sol' é assinada pelo estilista parintinense Helerson Maia. | Foto: Reprodução





Manaus – Representando a beleza amazonense em nível mundial, a Miss Brasil/ Amazonas – Mayra Dias – levou o público ao delírio durante a apresentação de traje típico na Tailândia, onde acontece o Miss Universo 2018. A brasileira foi ovacionada ao apresentar uma fantasia criada pelo estilista amazonense Helerson Maia e foi batizada como Deusa do Sol.

"Primeiro ela entra de índia e se transforma em um beija-flor", explicou Miro Sampaio, assessor de Mayra. A indumentária simboliza todas as etnias indígenas, e em tons de amarelo e dourado a roupa apresenta ao mundo a misticidade da cultura amazônica ao propor uma Deusa do Sol que se transforma ainda em um pássaro – característica comum na mística indígena que conta histórias onde homens transformam-se em animais.

"Trabalhar com duas cartelas de cores, como se fossem duas fantasias em uma, já não é das coisas mais fáceis. Me baseei muito na festa de Parintins, tanto em técnica quanto em material. Todas as penas usadas são verdadeiras mas oriundas de abate então nenhum animal foi maltratado para dar vida à essa fantasia", revelou o parintinense - Helerson Maia, responsável pela criação.

O ápice da noite foi a entrada de Mayra na passarela apresentando a transformação proposta pelo estilista. Ao reclinar a cabeça, a bela Miss Brasil transformou-se em um pássaro beija-flor com as asas batendo.

Em um vídeo postado nas redes sociais da Miss Amazonas é possível ouvir os aplausos e gritos da plateia. "A apresentação foi linda, deu tudo certo e quero agradecer todo mundo que estava torcendo por mim", disse Mayra nos bastidores. Assista:

A última vez que o Brasil ganhou o título de traje típico foi em 1989, com a fantasia apresentada pela cearense Flávia Cavalcanti. Naquele ano Flávia apresentou os reflexos da cultura brasileira desfilando uma fantasia que trazia indumentárias carnavalescas com traços indígenas.

A Miss Universo 2018 será oficializada ao mundo no próximo domingo (16), durante a grande final do maior concurso de beleza do mundo, no Centro de Convenções Impact Arena, em Bangkok na Tailândia. Na oportunidade, mais de 90 países representados por lindas mulheres, disputam a coroa que define a mulher mais bela do planeta.

No Brasil, o concurso será transmitido pela Band e pelo Portal da emissora a partir das 22h.

Assista ao vídeo da produção do traje da Miss Brasil 2018:

