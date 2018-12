Música e animação arrastam centenas de pessoas ao 14º Agora é Festa

Márcia Lasmar e Emerson Santos assinam a apresentação do evento. | Foto: Márcio Melo

Manaus – Centenas de pessoas voltaram a lotar o estacionamento do Shopping Phelippe Daou na noite do último sábado (8) durante a realização da 14 ª edição do Agora é Festa, em 2018. O evento que teve início às 19h agitou a população da Zona Leste da cidade até às 23h ao som de muita música sertaneja, forró pé de serra e pagode.



Apresentada pelos jornalistas Márcia Lasmar e Emerson Santos – figuras carimbadas da Tv Em Tempo – a festa marca mais uma vez o respeito e a atenção que o Grupo Em Tempo tem desenvolvido junto ao público que acompanha a grade da programação anualmente. No local, amigos e famílias curtiam a noite com muita animação e claro, não esconderam a felicidade de poder estar um pouquinho mais perto de quem está todos os dias na tela do Programa Agora – Márcia Lasmar.

“Estar mais próximo de quem faz a nossa audiência é uma troca de experiências muito saudável. Esse ano o Agora é Festa passou por vários bairros de Manaus mas sempre que é realizado aqui na Zona Leste sentimos um carinho ainda mais especial. As pessoas realmente assistem a nossa programação e a gente percebe isso quando chega aqui e recebe toda essa atenção.”, declarou Márcia enquanto se dividia entre a apresentação da festa e milhares de selfies tiradas com os fãs da jornalista.

A 14ª edição do Agora é Festa reuniu um time de músicos locais que deu vida a noite de celebrações ao som de ritmos que transformaram o estacionamento do Shopping Phelippe Daou, no bairro Jorge Teixeira, em uma verdadeira pista de dança.

O melhor pé de serra de Manaus, com a banda Trio Du Vale. | Foto: Márcio Melo





Abrindo a festa com pé direito, a banda ‘Trio Du Vale’ sacudiu a multidão com o som da sanfona e da zabumba. O melhor pé de serra de Manaus balançou o palco do Agora é Festa e esquentou o público ao som de grandes hits nordestinos.

Grupo Estrelas. | Foto: Márcio Melo





Depois foi a vez do grupo de pagode ‘Estrelas’ subir ao palco fazendo muito barulho no pandeiro e no cavaquinho. Com menos de 1 ano de formação, a banda já comemora o sucesso que vem construindo frente à experiência dos integrantes com o mercado musical. O grupo é formado por ex-integrantes das bandas Cuka-Fresca, D’samba e Loka Tentação.

No final da noite foi o cantor sertanejo Luccas Moura quem encerrou o evento com chave de ouro. Apresentando um repertório que passeia por músicas tradicionais do sertanejo nacional, o amazonense que vem se consolidando cada vez mais no cenário também aproveitou a passagem pelo 14º Agora é Festa para trazer músicas autorais, como seu mais recente sucesso – Nananinanão.

Sertanejo amazonense, Luccas Moura. | Foto: Márcio Melo





“É sempre um prazer poder voltar ao Agora é Festa desde a primeira vez que me apresentei nesse evento. Apesar de a minha agenda estar cada vez mais corrida é uma questão de compromisso dar carinho e atenção à Zona Leste de Manaus onde eu tenho um público tão forte. Agora tenho dado uma freada nos shows locais para fortalecer minha carreira fora do Amazonas e por isso as apresentações na cidade tem sido ainda mais especiais”, conta Luccas Moura.

