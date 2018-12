Tributo aos Beatles é destaque da Feira da FAS no próximo domingo

Manaus - A Fundação Amazonas Sustentável (FAS) realiza a oitava edição de sua já tradicional Feira da FAS no próximo domingo (16), na rua Álvaro Braga, bairro Parque 10, Zona Centro-Sul da capital. Com espaços voltados para a economia criativa, lazer, cultura e bem-estar, a Feira ainda trará atrações musicais, como a banda cover Black Mersey, além dos cantores Pedro Auzier, Luiza Ribeiro, e do quarteto New Lords.

O show da banda durante a Feira da FAS terá duração de uma hora e, ao todo, serão tocadas 20 músicas dos Beatles, de quem a Black Mersey é cover. De acordo com o vocalista da Black Mersey, Rafael Marques, o setlist da banda prevê sucessos como "Twist and Shout", "I Want To Hold Your Hand" e "She Loves You".

"Vamos tocar os maiores sucessos dos Beatles, principalmente da época da Beatlemania, do 'ie-ie-ie', e por aí vai. Vai ser um show incrível que toda a galera vai adorar", completa o vocalista da banda, que iniciou suas atividades em 2008.

Confira a apresentação da Black Mersey com a música "She Loves You" | Autor: Divulgação/Black Mersey

A Feira da FAS



Na programação da próxima edição da feira estão confirmadas atividades como yoga, aula de ritmos, exposição do aplicativo Meu Ambiente, espaço com jogos eletrônicos e de mesa, quadra liberada para a prática de vôlei, oficinas infantis de robótica, slime e cupcake, entre outras.

A área destinada aos expositores reunirá mais de 50 empreendimentos do setor de variedades, jardinagem e gastronomia. Os consumidores que querem economizar nas compras de fim de ano, além de garantir presentes de Natal criativos e sustentáveis, encontrarão na feira itens para decoração, banho, roupas, joias, ilustrações, artesanatos, plantas, entre outras opções.

Artigos regionais de decoração, além de sugestões de presentes de Natal, estarão à venda na Feira da FAS de domingo (16) | Foto: Divulgação

“Em épocas como o Natal, escolher os presentes para a família ou amigos muitas vezes se torna um desafio, inclusive, financeiro, diante das opções do mercado. Na Feira da FAS, a população pode garantir artigos produzidos de forma artesanal, com responsabilidade social e ambiental, preços acessíveis e muita criatividade”, destaca a coordenadora da Agenda Cidades Sustentáveis da FAS, Paula Gabriel.



*Com informações da assessoria.

