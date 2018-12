Feras do Forró fará show retrô relembrando os 12 anos de carreira

Manaus - Dando continuidade à temporada de férias, o tradicional pé-de-serra do Moai fará uma noite 'retrô' nesta terça-feira (11), em comemoração aos 12 anos de carreira da banda Feras do Forró.

A banda, que recentemente divulgou um vídeo com um resumo da trajetória da Feras do Forró nas redes sociais, e em dois dias alcançou 20 mil visualizações, preparou um super show relembrando músicas dos velhos tempos de Xote de menina, Bagaça e Simbola.

"O público do Moai pode esperar uma verdadeira retrospectiva e muita música para matar a saudade. Vamos relembrar as músicas que marcaram os feras em 12 anos de carreira", garante o vocalista da banda, Maykinho.

As bandas Rabo de Vaca e Mão pra Riba, e a DJ Marcela Stahlhofer também agitam a festa. O Moai está localizado na avenida do Turismo, Tarumã, zona Oeste de Manaus e abre as portas a partir das 21h.

Promoções

O Moai Restobar está disponibilizando uma lista vip nas redes sociais oficiais da casa. Basta deixar o nome nos comentários para garantir entrada gratuita até a 0h. Após esse horário, a entrada passa a custar R$20.

Na temporada de férias, a rolha estará com 50% de desconto. Na compra de um drink, o cliente ganha outro e na compra de 10 Itaipavas, o cliente ainda pode ganhar mais duas. Outras informações e reservas pelo telefone (92) 98143-3602.

*Com informações da assessoria.

