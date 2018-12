Luan Santana, Joelma e 'Elas Cantam Samba' são atrações do Réveillon

O Réveillon de Manaus contará com os cantores Luan Santana, no palco da Ponta Negra; Joelma, no shopping Phelippe Daou | Foto: Reprodução





Manaus - Consolidando-se como o maior réveillon da região Norte do país, a Prefeitura de Manaus promoverá três grandes festas nas Zonas Oeste, Leste e Sul para celebrar a chegada do ano de 2019. O Réveillon de Manaus contará com os cantores Luan Santana, no palco da Ponta Negra; Joelma, no shopping Phelippe Daou; e Márcia Siqueira, Lucilene Castro, Fátima Silva e Cinara Nery, com o show “Elas Cantam Samba”, no bairro Educandos.

“Como uma das festas mais tradicionais do planeta, o Ano Novo representa um inegável produto turístico e que vem sendo trabalhado pela Prefeitura de Manaus. É um grande evento que, cada vez mais, atrai pessoas de diversas regiões, valorizando, é claro, a nossa tradição e os artistas amazonenses. É assim que nos preparamos para dar boas-vindas ao ano que chega”, destacou o prefeito Arthur Virgílio Neto.

Em todos os pontos, mais de 130 artistas locais entre músicos, cantores e bailarinos se apresentam em mais de 10 horas de programação, dentro da expertise de realização de grandes eventos já praticada pela Prefeitura de Manaus. Este é o sexto ano consecutivo que a festa de Réveillon da cidade é realizada simultaneamente em três zonas da capital.

“A Prefeitura de Manaus realiza há seis anos festas simultâneas na cidade, nos pontos de maior concentração de pessoas, para celebrar a chegada de mais um ano, com tranquilidade e segurança, sem qualquer registro de ocorrências graves, o que nos credencia como a capital dos grandes eventos do Norte do país”, avaliou o diretor-presidente da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), Bernardo Monteiro de Paula.

Em um dos principais cartões-postais da cidade, a praia da Ponta Negra, na Zona Oeste, o cantor Luan Santana será a atração principal da festa, que contará também com o “Show das Estrelas”, reunindo no palco artistas amazonenses que se destacaram ao longo do ano, além da tradicional queima de fogos que celebra a virada de ano.

O cantor Luan Santana será a atração principal da festa | Foto: Reprodução





No Shopping Phelippe Daou, na Zona Leste, a cantora Joelma será a grande atração da noite, animando o público presente nas primeiras horas de 2019. Dona de um dos maiores fã-clubes em Manaus, a cantora é aguardada com ansiedade pelos fãs. As bandas locais também integrarão a programação do Réveillon da Zona Leste.

Já no tradicional bairro do Educandos, na Zona Sul, o samba dará o tom da festa. Márcia Siqueira, Cinara Nery, Fátima Silva e Lucilene Castro apresentarão o show “Elas Cantam Samba”, projeto consolidado da carreira das artistas que garantem um show dançante com grandes clássicos do samba interpretados pelos principais nomes femininos da música amazonense. A queima de fogos saudando o ano novo acontecerá em todos os palcos do show da virada.

Outros pontos da cidade, como o Viver Melhor, na zona Norte, e Mauazinho e Colônia Antônio Aleixo, na zona Leste, também receberão apoio da Prefeitura de Manaus para as festas de ano novo.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura de Fonte Boa nega desvio de verba da Fundeb

Deputado Luiz Castro será retirado da rodoviária

Coronel Amadeu nega ações no TRE para ocupar vaga de Saullo Viana