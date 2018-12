Em evento gratuito, Alice Salazar dá dicas de maquiagem em Manaus

A paixão de Alice por maquiagem iniciou ainda criança, ao ver a mãe trabalhar com uma infinidade de sombras, cores, batons e pincéis | Foto: Instagram/@alicesalazaroficial

Manaus - A blogueira Alice Salazar será uma das atrações do F*Hits Fashion Day – Especial de Natal, que acontece nesta quarta-feira (12), no Shopping Ponta Negra. Ela estará apresentando um Beauty Talk, onde as amazonenses apaixonadas por makes poderão conferir dicas para festas e comemorações de final de ano.

A ação acontece em parceria com a F*Hits, primeira plataforma de influenciadores digitais de moda no Brasil. O evento é gratuito e acontece às 18h, no segundo piso (L2) do mall, próximo à loja Zara.

Além da maquiadora, o público terá acesso a algumas das principais influenciadoras digitais de moda do Brasil: Renata Uchôa, Bruna Unzueta, Paulinha Sampaio e Denise Gebrim, que após o Beauty Talk, estarão compartilhando dicas de moda, beleza e lifestyle para as clientes do shopping.

“A ideia é promover a interação entre os consumidores por meio da consultoria gratuita de beleza e moda das blogueiras que fazem parte da plataforma F*Hits”, informou a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson. Também estará no evento a influenciadora local, Lu Cordeiro, que é friends F*Hits.

Sobre Alice Salazar

A paixão de Alice por maquiagem iniciou ainda criança, ao ver a mãe – também maquiadora e designer de sobrancelhas – trabalhar com uma infinidade de sombras, cores, batons e pincéis. Em 2010, ela criou um blog, onde apresentava passo a passo de automaquiagem e dicas de beleza.

As lindíssimas makes, juntamente com o seu jeito carismático e verdadeiro de fazer seus vídeos, fizeram com que seus canais de comunicação ficassem entre os mais procurados do país, somando atualmente mais de 190 milhões de visualizações.

*Com informações da assessoria

