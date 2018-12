13º Festival de Teatro da Amazônia tem início nesta quinta-feira (13)

O 13º Festival de Teatro da Amazônia inicia nesta quinta-feira (13), a partir das 18h, no Teatro Amazonas, que fica localizado Avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus. O evento, que terá entrada gratuita, vai até 17 de dezembro e contará com duas mostras não competitivas – “Jurupari” e “Teatralidades”, oficial e paralela, respectivamente | Foto: DIVULGAÇÃO/SEC

Manaus - O 13º Festival de Teatro da Amazônia inicia nesta quinta-feira (13), a partir das 18h, no Teatro Amazonas, que fica localizado Avenida Eduardo Ribeiro, Centro de Manaus. O evento, que terá entrada gratuita, vai até 17 de dezembro e contará com duas mostras não competitivas – “Jurupari” e “Teatralidades”, oficial e paralela, respectivamente.

A programação ocorrerá em mais três localidades da cidade: Largo de São Sebastião, que fica localizado na Rua 10 de julho, Centro; no Palácio da Justiça, localizado na Avenida Eduardo Ribeiro, Centro, e Les Artistes Café Teatro, localizado na Avenida Sete de Setembro, Centro.

Quatro espetáculos fazem parte do primeiro dia de evento. Da mostra “Teatralidades”, a peça Clowtidiano, da Cacompanhia de Artes Cênicas, inicia a programação às 18h, em frente ao Teatro Amazonas. Em seguida, às 18h30, no jardim do Teatro, será encenada a peça “1960 – Título Interino” e, depois, “Recolon”, da Artrupe Produções, que será realizada na lateral do patrimônio histórico.

Às 19h30, acontece a cerimônia de abertura do festival e, às 20h, terá a apresentação do espetáculo convidado “A Ira de Narciso”, do Rio de Janeiro, com atuação de Gilberto Gawronski, finalista do Prêmio Shell 2018, no palco do Teatro.

“Este ano, mudamos o formato das apresentações e não faremos apenas no palco principal. O objetivo é agregar ainda mais ao Festival para novos experimentos, novas possibilidades cênicas e também para termos mais ocupação”, explica o presidente da Federação de Teatro do Amazonas (Fetam), Douglas Rodrigues.

Além de apresentações e performances, o festival contará com oficinas e debates a respeito da programação. Neste ano, o FTA recebeu 41 inscrições de diversos estados – Paraná, São Paulo, Amazonas, Pará, Rio de Janeiro, Ceará, Mato Grosso – e do Distrito Federal. Do total, 21 projetos foram contemplados. A curadoria é formada pelas atrizes Lucélia Santos (RJ), Juliana Galdino (SP) e Narda Teles (AM).

Os espetáculos estão divididos para o público infanto-juvenil, que serão apresentados às manhãs, às 10h, e para o público adulto, apresentados à noite.

Oficinas

Entre os dias 14 e 17 de dezembro, às 14h, serão realizadas oficinas gratuitas no Centro Cultural Palácio da Justiça. São elas: “Oficina de introdução a dublagem com Marli e Letícia Bartoletto”, "Oficina Make kids", Geraldo Lamgbeck, e “Oficina Alfred Jarry, a Patafísica e seus reflexos no Teatro do Absurdo”, com Jorge Bandeira.

“Esta é a primeira vez que teremos uma oficina de dublagem e com nomes de peso. Marli Bortolleto imortalizou a voz da Mônica, de Maurício Souza, no desenho animado, e também já atuou na dublagem de diversas animações e até para personagens de videogames. Vai ser uma ótima oportunidade. A Letícia, filha de Marli, também é dubladora e já atuou em animes e videogames”, destaca o presidente da Fetam.

Interessados em participar das oficinas podem se inscrever por meio dos telefones: (92) 99291-5578 e (92) 99323-4998.

O FTA

Criado, em 2004, pela Fetam, o Festival de Teatro da Amazônia (FTA) passou a ser correalizado com o Poder Público a partir de 2006, com intensa programação pedagógica.

Alcançou em todo esse período 84 mil espectadores, beneficiou mais de 3 mil artistas e técnicos, e realizou apresentações em 30 localidades. Além do Amazonas, o FTA chegou a 16 Estados e dois países.

Confira a programação completa:

Mostra Jurupari:

13/12

19h30 – Abertura Oficial – Teatro Amazonas

20h – A Ira de Narciso – Teatro Amazonas

14/12

10h – A Planta da Cura – Fazendinha da Zelda – Teatro Amazonas

20h – Marília Gabriela não vai + morrer sozinha – Teatro Amazonas





15/12

10h – A Excêntrica Família de Clowns – Teatro Amazonas

11h30 - Debate sobre as apresentações – Palácio da Justiça

16h – A Casa das meninas mortas – Cia Arte e Movimento Zona Cultural- Teatro Amazonas

17h- Bumboso – Boizinho Festeiro – Cia Escalafóbeticos- Largo de São Sebastião

19h – Tropeço – Tato Criação Cênica - Les Artistes Café Teatro

20h- Deus lhe dê em dobro – Dragão7 – Teatro Amazonas





16/12

10h – Pedra no Sapato – Felipe Abreu – Teatro Amazonas

11h30 – Debate sobre as apresentações – Palácio da Justiça

16h – Interditado – Baião de dois – Teatro Amazonas

17h – O mendigo e o cão morto – Ismael Farias – Largo de São Sebastião

19h – Quem casa quer casa – Associação Art&Brasil – Teatro Amazonas





17/12

10h – O Rapto das Cebolinhas – Cia Apareceu a margarida- Teatro Amazonas

11h30 - Debate sobre as apresentações – Palácio da Justiça

16h – Recriando Mitos Tikuna – Cia A Rã Qi Ri – Teatro Amazonas

11h30 – Debate sobre as apresentações – Palácio da Justiça

20h – O Lá – Sobrevivendo em quadrados – NEM – Teatro Amazonas

20h30- Encerramento





Mostra Teatralidades

13/12

18h – Clowntidiano – Cacompanhia de Artes Cênicas- Lira do Teatro Amazonas

18h30 - 1960 – Título Interino – Jardim do Teatro Amazonas

19h – Recolon – Artrupe Produções – Teatro Amazonas





14/12

18h – Contos: O Casamento da filha do Mapinguaria – Acácie Mie – Les Artistes Café Teatro

19h – Caminhão a Galope - Les Artistes Café Teatro





15/12

19h – Tropeço – Tato Criação - Les Artistes Café Teatro





16/12

19h – Vestido de Lixo – Les Artistes Café Teatro

20h – Menino TK - Les Artistes Café Teatro





Oficinas

14/12

14h - Oficina de introdução a dublagem com Marli e Letícia Bortoletto - Palácio da Justiça

15/12

14h - Oficina Make kids com Geraldo Lamgbeck – Palácio da Justiça





17/12

14h – “Oficina Alfred Jarry, a Patafísica e seus reflexos no Teatro do Absurdo”, com Jorge Bandeira – Palácio da Justiça

*Com informações da Assessoria

Leia mais:

O 'Livro das fábulas' será apresentado no Teatro Manauara

Veja quais espetáculos selecionados para o 13° Festival de Teatro