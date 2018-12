Peça "Palavra de Mulher" traz Lucinha Lins e Tânia Alves a Manaus

Há dez anos estreava em São Paulo o espetáculo “Palavra de Mulher”, um misto de show e teatro em que as cantoras/atrizes Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia Ros | Foto: Divulgação

Manaus - Espetáculo Palavras de Mulher ficará em cartaz durante os dias 15 e 16/12, em sessões no sábado, às 21h e no domingo, às 19h, no palco do Teatro Manauara, localizado no Piso Buriti, do Manauara Shopping (Av. Mário Ypiranga, nº1300, Adrianópolis).

Há dez anos estreava em São Paulo o espetáculo “Palavra de Mulher”, um misto de show e teatro em que as cantoras/atrizes Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia Rosa interpretam personagens femininas da obra de Chico Buarque.

Desde então, “Palavra de Mulher” conquistou a crítica (em 2014, foi indicado em 4 categorias ao prêmio Bibi Ferreira) e arrebatou o público por onde passou – e não foram poucos os palcos em que foi apresentado.

Os ingressos já podem ser adquiridos na bilheteria do teatro e pelo site www.aloingressos.com.br.

Canções de Chico Buarque

Revisitar o universo feminino a partir das canções de Chico Buarque, num momento em que a condição e o “empoderamento” da mulher estão no centro do debate, é não só oportunidade de desfrutar momentos de grande beleza e qualidade artísticas, mas também um estímulo à reflexão sobre tão relevante tema.

Num espetáculo que canta e encanta, faz rir e faz chorar, Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia Rosa emprestam corpo e voz a tantas outras mulheres para, num clima de cabaré, falar, através da música, de amores, dores de amores, esperança, solidão, encontros, desencontros, sedução, felicidade, força, abandono, liberdade, sonhos e conquistas. Agora, uma década depois da primeira apresentação, “Palavra de Mulher” celebra a data com uma turnê pelo norte e nordeste do país.

Acompanhadas pelos músicos Ogair Júnior, Ramon Montagner e Robertinho Carvalho, essas três talentosas cantoras/atrizes trazem um repertório que inclui músicas como “À Flor da Pele”, “Teresinha”, “Meu namorado”, “Palavra de Mulher”, “Bem-Querer”, “o Meu Amor”, “Folhetim”, “Atrás da Porta”, “Tango de Nancy”, “Tatuagem”, entre outras.

Agora, uma década depois da primeira apresentação, “Palavra de Mulher” celebra a data com uma turnê pelo norte e nordeste do país | Foto: Divulgação

A peça

“Palavra de Mulher” tem concepção e direção geral de Fernando Cardoso e recebeu, em 2014, 04 indicações ao Prêmio Bibi Ferreira nas categorias de melhor musical brasileiro, melhor diretor (Fernando Cardoso), melhor diretor musical (Ogair Júnior) e melhor atriz (Tania Alves).

Num clima de cabaré, com adereços e objetos cênicos, além da iluminação e figurino, as atrizes/cantoras se revezam com interpretações em trio, duo e solo.

“Elas são artistas com personalidades diferentes, porém as três se harmonizam de uma forma fora do comum. Cada uma delas tem uma qualidade oposta da outra, mas quando se juntam o resultado é de uma grande beleza. Elas têm uma versatilidade incrível”, enfatiza Fernando Cardoso.

Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia Rosa são as responsáveis por dar voz às personagens no palco | Foto: Divulgação

Intimidade com Chico Buarque

Lucinha Lins, Tania Alves e Virgínia Rosa são as responsáveis por dar voz às personagens no palco. Essa não é a primeira vez que elas estão inseridas em um trabalho que envolve a obra de Chico Buarque. Todas, de alguma maneira, estão ligadas ao compositor.

Lucinha Lins já foi Vitória-Régia, a vilã de Ópera do Malandro (que lhe rendeu a indicação ao Prêmio Shell de Melhor Atriz), e a prostituta Nancy de O Corsário do Rei. No cinema, fez Os Saltimbancos Trapalhões, baseado na peça Os Saltimbancos, de Chico Buarque, Sergio Bardotti e Luis Enríquez Bacalov (uma adaptação do conto dos Irmãos Grimm, Os Músicos de Bremen).

Tania Alves gravou seu primeiro disco por intermédio de Chico Buarque e foi a protagonista | Foto: Divulgação

Tania Alves gravou seu primeiro disco por intermédio de Chico Buarque e foi a protagonista, Terezinha, na montagem paulista de Ópera do Malandro, além de Bárbara, de Calabar. Em seus discos, sempre gravou músicas de Chico, como Tatuagem, Pássara e outras. Já Virgínia Rosa gravou Basta Um Dia e cantou diversas outras canções de Chico Buarque em seus shows.

“O musical se destaca por vários aspectos como o visual cabaré, a banda que está bem entrosada e a interpretação das músicas. É um verdadeiro conjunto que causa humor e reflexão. Chico Buarque conseguiu captar a complexidade da mulher de uma forma genial. Fazemos números com a plateia para garantir uma maior proximidade do espetáculo com o público”, diz Tania Alves.

Para Lucinha Lins, os versos de Chico Buarque sempre estiveram presentes em seu cotidiano.

“Ele expressou o sentimento feminino como poucos e está em minha vida tanto no lado profissional quanto no emocional. É um ídolo brasileiro que faz parte da gente e procuramos representar isso na interpretação das músicas”.

Já Virgínia Rosa ressaltou que as três cantoras têm muita afinidade, característica que se reflete nos palcos | Foto: Divulgação





Já Virgínia Rosa ressaltou que as três cantoras têm muita afinidade, característica que se reflete nos palcos. “Desde o começo, esse encontro teve uma boa energia. Outro ponto positivo é poder interpretar as belas canções desse compositor brasileiro que tem uma facilidade de refletir na arte as tragédias amorosas e os delírios das mulheres”.

“Palavra de Mulher” é uma homenagem as personagens femininas criadas por Chico Buarque. O compositor soube traduzir a alma feminina com mulheres passionais que não medem esforços quando objetivo é o amor”, finaliza o diretor geral.

Peça

Concepção, roteiro e direção geral - Fernando Cardoso

Direção musical - Ogair Júnior

Elenco: Lucinha Lins, Tania Alves e Virginia Rosa

Músicos - João Cristal (piano e acordeão), Robertinho Carvalho (contrabaixo)

e Ramon Montagner (bateria e percussão)

Iluminação - Wagner Freire

Figurinos – Claudio Tovar e elenco

Direção de movimento: Alex Neoral

Cenografia - Fernando Cardoso

Direção de produção - Fernando Cardoso e Roberto Monteiro

Serviço:

O que: Musical Palavra de Mulher

Data: 15 de dezembro (sábado, às 21h) e 16 de dezembro (domingo, às 19h)

Local: Teatro Manauara / Manauara Shopping - Av. Mário Ypiranga, nº 1300 • Loja 04 • Piso Buriti - Manaus • AM

Ingressos: R$30,00 (meia)

Informações: http://www.teatromanauara.com.br (92) 99193-0405

Vendas: www.aloingressos.com.br

e na bilheteria no teatro

