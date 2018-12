Ópera Delivery deve ser permanente no Festival Amazonas de Ópera

Projeto Ópera Delivery no Festival Amazonas de Ópera | Foto: Divulgação

Manaus -Criado neste ano como uma ação paralela ao 21º Festival Amazonas de Ópera (FAO), o projeto Ópera Delivery foi um sucesso de público e crítica, e deve entrar de vez na programação dos próximos anos.



Realizado pelo Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC), o projeto teve ações em casas, hospitais, instituições e escolas. A orientação do governador Amazonino Mendes foi pela popularização da cultura como base para criação de novas políticas públicas.

A missão do projeto era levar sessões exclusivas de trechos de obras à casa de amazonenses.

A população realizou inscrições no Portal da Cultura para receber as intervenções em diferentes locais, como praças, residências ou empresas. As vagas foram preenchidas em menos de 24 horas.

Notícia nos EUA

O Ópera Delivery chegou a ser matéria de capa do jornal norte-americano “The Wall Street Journal“, um dos principais veículos de comunicação internacional da atualidade, e destaque com vídeo na versão online.

O artigo publicado falou sobre a chegada da ópera no Estado, detalhes sobre o Teatro Amazonas e a realidade regional. A matéria destacou ainda, ações do Amazonas, através da SEC, para a popularização da cultura na região.

Foram 50 apresentações realizadas em domicílio, beneficiando diretamente 1.076 pessoas e envolvendo 25 artistas. “Ficamos muito felizes que estas ações possam ecoar mundo afora e nos mostrar o quanto é essencial proporcionar o acesso à cultura. Aproximar a arte das pessoas em diferentes zonas da capital e do interior é uma das marcas desta gestão e uma política que pretendemos ampliar ainda mais”, disse o secretário de Cultura, Denílson Novo.

Histórico

Criado em 1997, durante a segunda gestão de Amazonino Mendes no Governo do Amazonas, o Festival de Ópera é um dos principais eventos da política cultural do Estado. Tem repercussão mundial e passou a usar novas possibilidades de promoção positiva no Estado, através de ações culturais e da diversidade cultural, o que fez com que a ópera e o canto lírico pudessem igualmente, fazer parte do cotidiano da população.

O Festival de Ópera tem temporada fixa, de abril a maio, constituindo-se em agenda para as grandes operadoras de turismo internacional.

A política de continuidade, a produção a baixo custo, os ingressos a preços populares, récitas gratuitas, os espetáculos ao ar livre, a circulação de espetáculos em municípios do interior, a valorização crescente, dos artistas e técnicos amazonenses e a criação da Central Técnica de Produção são características peculiares desse Festival.