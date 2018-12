Festival de Teatro começa nesta quinta-feira (13), no Teatro Amazonas

Manaus - Da quinta-feira (13) até a próxima segunda-feira (17), Manaus se tornará a capital nacional do teatro. Para iniciar essa jornada pelas artes cênicas, a abertura do evento contará com o espetáculo “A Ira de Narciso”, que traz no elenco no ator carioca Gilberto Gawronski, indicado este ano ao Prêmio Shell de melhor ator, por sua atuação nesta peça. O Shell é o principal prêmio brasileiro na categoria.

“A Ira de Narciso” é um monólogo autoficcional do consagrado dramaturgo uruguaio Sergio Blanco, com tradução de Celso Curi e direção de Yara de Novaes, que enxerga a peça como um portal de reflexão sobre o artista contemporâneo em embate consigo mesmo e com sua criação. Este monólogo, em primeira pessoa, relata a permanência do autor na cidade de Ljubljana, onde é convidado a proferir uma palestra sobre o famoso mito de ‘Narciso’.

Tendo como ambientação única o luxuoso quarto 228 do hotel onde o autor está hospedado, o texto descreve os últimos preparativos para realização da conferência e ao mesmo tempo narra os diferentes encontros que o autor mantém com um jovem esloveno que acaba de conhecer.

“A partir da descoberta de uma mancha de sangue no carpete, a exposição da viagem profissional e dos encontros amorosos dão lugar à uma intriga policial obscura e inusitada”, explica Gawronski. “O espetáculo altera sutilmente narrativa, palestra e confissão. Trata-se de uma jornada fascinante e arriscada que conduz o espectador num confuso labirinto do eu, da linguagem e do tempo”, conclui o ator.

Sucesso de público e crítica, o espetáculo estreou no Festival de Curitiba em abril deste ano, e desde então já fez mais de 30 apresentações em três temporadas na cidade de São Paulo (SESC Pinheiros, Oficina Cultural Oswald de Andrade e Teatro Sérgio Cardoso), festivais (FIT Rio Preto, Tempo Festival, Fentepp e Mix Brasil) e pelo interior do estado de São Paulo(Rio Claro, Bauru, Jundiaí, Campinas).

Sobre o autor

Sergio Blanco é um dos mais importantes dramaturgos latino americanos contemporâneos. De origem uruguaia, está radicado em Paris desde 1998 para dedicar-se a escrita dramática. Formado em filologia - estudo da linguagem em fontes históricas - e arte teatral, o artista já realizou diversos trabalhos como diretor. Em 1993 ganhou o Prêmio Florencio Revelación e uma bolsa para estudar direção de teatro na Comédie Française em Paris.

Na Comédia Nacional do Uruguai, estreou seus principais trabalhos como “Kiev”, “Tebas Land”, “A Ira de Narciso” e “El Bramido de Dusseldorf”. Por seus textos recebeu importantes prêmios como o Prêmio Nacional de Dramaturgia do Uruguai e o Prêmio Internacional Casa de las Américas.

Desde 2008 integra a gestão da Sociedade de Artes Contemporâneas COMPLOT com Gabriel Calderon, Martin Inthamoussú, Mariana Percovich e Ramiro Perdomo. Atualmente prepara sua nova criação “Cuando pases sobre mi tumba” que estreará nos próximos meses, em Montevideo. Seus textos já foram traduzidos para o português, francês, Inglês, grego e japonês.

Programação

Essa edição do festival contará com a apresentação de mais 21 espetáculos de grupos, companhias e artistas independentes do Amazonas, Ceará, Paraná, Brasília e São Paulo.

“A programação contempla o público de todas as idades e terá espetáculos de gêneros diversos. Essa edição é uma grande celebração ao fazer artístico e o Teatro Amazonas e o Café Teatro estarão de portas abertas à população com uma programação cem por cento gratuita”, destaca Douglas Rodrigues, coordenador do evento.

O Festival de Teatro da Amazônia é uma realização da Federação de Teatro do Amazonas (FETAM), com o apoio do Governo do Amazonas / Secretaria de Estado de Cultura e Prefeitura de Manaus / Fundação Manauscult.

*Com informações da assessoria.

