Cantata de Natal será apresentada nos Palácios da Justiça e Rio Negro

Manaus - O Coral Infantil da Fundação Glomam (Grande Loja Maçônica do Amazonas) realizará, na quinta-feira (13), às 19h, no Palácio da Justiça, e na sexta-feira (14), às 18h, no Palácio Rio Negro, uma Cantata de Natal. As apresentações também contarão com a participação do Coral da Caixa Econômica Federal e a Camerata de Violinos do Casarão de Ideias.

A obra que dá título ao evento, “Cantata de Natal”, do compositor brasileiro Ronaldo da Silva, será interpretada pelo Coral Infantil da Fundação Glomam, com regência do maestro Hugo Pinheiro, narração da cantora Amanda Aparício e acompanhamento de piano com o músico Renan Branco.

“Ela é cantada a duas vozes e feita especificamente para coro infantil. É uma obra bastante interessante porque tem muitos elementos da música brasileira e foi escrita originalmente em português”, revela o maestro Hugo Pinheiro.

O Coral da Caixa Econômica Federal, sob regência do maestro Marcelo Leite e a Camerata de Violinos do Casarão de Ideias, regida pelo professor Elidielson Lourenço, também acrescentarão ao programa outras músicas tradicionais natalinas.

“Cada grupo vai ter um momento para apresentar o seu trabalho, com duração de 15 a 20 minutos e, ao final, os dois corais e a camerata irão subir ao palco para fazer um grande encerramento”, explica Hugo Pinheiro.

As apresentações são gratuitas e o evento conta com o apoio do Governo do Amazonino Mendes, por meio da Secretaria de Estado de Cultura (SEC).

Serviço: Cantata de Natal

Data/hora: 13 de dezembro, às 19h / 14 de dezembro, às 18h

Local: Palácio da Justiça (avenida Eduardo Ribeiro, 901, Centro) e Palácio Rio Negro (avenida 7 de Setembro,1546, Centro)

Entrada: Gratuita

