Centro Histórico de Manaus terá diversos espetáculos natalinos

No sábado, (15), o evento se iniciará, às 16h, com a programação idealizada pelo Instituto Amazônia | Foto: Divulgação

Manaus - O clima histórico do Paço da Liberdade, na praça Dom Pedro II, ganhará, neste fim de semana, um colorido mágico com a programação do “Natal do Abraço na Feira do Paço”, promovida pela Prefeitura de Manaus e pelo Instituto Amazônia.

Apresentações de corais, teatro, cantata e a Feira do Paço serão gratuitas e uma ótima opção para o lazer. No sábado, (15), o evento se iniciará, às 16h, com a programação idealizada pelo Instituto Amazônia.

Às 18h, acontecerá o “Festival Amazonas de Corais de Natal no Paço”, com a participação do Coro de Câmara da Osufam, Coral da Câmara Municipal de Manaus, Coral Indígena Myrá Yiá e Coral Adventista Harmonia.

O espetáculo da igreja Batista, cantata “É Natal para sempre” será encenada às 20h.

Paralelo a essas atividades, estará acontecendo a Feira do Paço com a comercialização nas barracas de comidas e arte criativa.



O espetáculo teatral “O Natal do Abraço, A magia continua”, realizado pela Companhia do Parque Cidade da Criança acontecerá às 18h20 | Foto: Divulgação

O “Natal do Abraço na Feira do Paço” continua no domingo, 16/12, a partir das 16h, com a presença de fanfarras e personagens do Parque Cidade da Criança que deverão se apresentar às 17h30.

O espetáculo teatral “O Natal do Abraço, A magia continua”, realizado pela Companhia do Parque Cidade da Criança acontecerá às 18h20 e promete emocionar, mais uma vez, o público presente com a participação de personagens natalinos.

A programação segue com corais e a feira até às 22h.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Cantata de Natal será apresentada nos Palácios da Justiça e Rio Negro

Festival de Teatro começa nesta quinta-feira (13), no Teatro Amazonas