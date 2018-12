Academia de Letras do Amazonas diploma mais três novos membros

Cecília Rodrigues, presidente da Academia no Amazonas, explicou o funcionamento e o papel da academia | Foto: Reprodução





Manaus - Completando o quadro de imortais da Academia de Letras do Brasil no Amazonas (ABL/AM), três novos membros foram diplomados na última quarta-feira (12) durante cerimônia realizada no miniplenário Cônego Azevedo. Agora compõe o quadro da casa, a professora/ advogada e contabilista Rita Haikal (cadera 11), o professor doutor Olavo Tapajós (cadeira 32) e a professora e escritora Raimunda Gil Schaeken (cadeira 40).

Cecília Rodrigues, presidente da Academia no Amazonas, explicou o funcionamento e o papel da academia.

“Nós temos uma diplomação anual, mas com a morte da nossa vice-presidente Ierecê Barbosa, em março deste ano, abriu a vacância da cadeira dela, totalizando três cadeiras vagas, então aproveitamos para fazer, em uma sessão única, a diplomação destes três novos membros que passam a integrar o quadro da academia”, disse Cecília.

A presidente explicou que a academia tem uma proposta de desenvolver o aspecto cultural, além de propagar a língua portuguesa e a literatura brasileira, desenvolvendo trabalhos voluntários, seja em parcerias ou não.

Com 54 anos de magistério, Rita Haikal falou sobre a satisfação de ser diplomada como membro da academia.

“É sempre muito bom ser homenageada e ao longo dos meus 54 anos de magistério tenho sido alvo de muitas homenagens e medalhas de várias instituições de Manaus e hoje sou homenageada com a indicação do meu nome para ocupar uma cadeira na Academia de Letras do Brasil no Amazonas”, declarou a imortal.

