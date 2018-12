Espetáculo ‘Natal de Todos os Tempos’ acontece nesta quinta-feira (13)

Gratuito e aberto ao público em geral, o espetáculo faz parte da programação de Natal da UEA | Foto: Reprodução





Manaus – A Escola Superior de Artes e Turismo (ESAT), da Universidade do Estado do Amazonas (UEA), promove nesta quinta-feira (13), a partir das 17h, o tradicional espetáculo “Natal de Todos os Tempos”, com apresentações de teatro, coral, dança e balé aéreo, na área externa da unidade acadêmica, localizada na Avenida Leonardo Malcher, nº 1728 - Praça 14.

Gratuito e aberto ao público em geral, o espetáculo faz parte da programação de Natal da UEA e conta com o envolvimento de alunos e professores dos cursos de Dança, Música, Turismo, Audiovisual e Teatro, além da participação dos servidores da ESAT.

Neste ano, a proposta do evento é celebrar o Natal, que tem como símbolo maior o nascimento de Jesus, em um momento de união e confraternização da universidade com a comunidade em geral, em especial com as crianças.

Programação

O evento começa com a Orquestrinha da UEA. Em seguida, será a vez do grupo de Dança comandar o espetáculo. O grupo Tubones Coral será a terceira apresentação do evento e por fim, o Coral da UEA apresentará o auto de Natal, com alunos do curso de Teatro e servidores, atuando como figurantes e atores.

Com informações da assessoria.

