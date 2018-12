Balé do Abrigo Moacyr Alves apresenta 'Quebra-Nozes', em Manaus

A apresentação é aberta ao público externo e contará com a presença de 120 participantes | Foto: Divulgação

Manaus - Neste sábado, (15), o Grupo de Balé do Abrigo Moacyr Alves realizará a apresentação “Quebra-Nozes”, a partir das 18h, no Centro Estadual de Convivência da Família Magdalena Arce Daou localizado na Avenida Brasil, s/n, bairro Santo Antônio.

A apresentação é aberta ao público externo e contará com a presença de 120 participantes dentre eles: crianças, adolescentes e adultos participantes do balé oferecido na instituição.

A atividade tem como propósito realizar o encerramento das atividades deste ano e apresentar o avanço alcançado nas várias modalidades oferecidas no balé.

O balé

A apresentação acontecerá em dois atos e contará a história de Clara, uma jovem esperta e independente que ganha como presente de Natal do seu padrinho um Quebra-Nozes. Seu irmão Fritz, que tinha visto o funcionamento do quebra-nozes, também quis usá-lo, mas acaba quebrando.

O tio por sua vez com mágica mostra a Clara que o boneco está perfeito novamente. Clara encantada com o Quebra-Nozes, cai no sono e em seu sonho ela vê a sala de visitas e a árvore de Natal, todos os objetos assumem uma aparência fantástica.

Ela então, inicia uma jornada que a leva pelo Reino dos Doces, o Reino das Neves, o Reino das Flores e o sinistro Quarto Reino.

O grupo de balé no Abrigo Moacyr Alves existe há mais de três anos e oferece as categorias : Baby Class – 2 a 5 anos; Balé I – 7 a 10 anos, Balé Jovem - 11 a 17 anos e Balé Adulto.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Abrigo cria oficina de costura e produz renda no bairro Alvorada

Projeto elaborado por abrigo social transforma padrinhos em pais afetivos