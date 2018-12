‘Imaginário Caboco’ é tema de espetáculo artístico em Manaus

Um dos maiores destaques sem dúvidas é a diversidade de alunos do Studio e os desafios que se submeteram para fazer com que turmas de ritmos populares como funk, hip hop e heels | Foto: Divulgação





Manaus - O primeiro espetáculo completamente autoral do Studio 7 Núcleo de Dança, denominado “Amazonas e o Imaginário Caboco” será apresentado ao público neste domingo (16) no Teatro Século - bairro Vieralves, rua Diamante - com a direção do professor e também sócio proprietário Arley Paiva, as mais diversas turmas de idades e gêneros coreográficos diferentes se misturam para contar um pouco da história do Amazonas.

O roteiro gira em torno exatamente desde imaginário caboco, onde o personagem principal convida a plateia de uma maneira lúdica para conhecer um pouco mais das lendas e costumes amazônicos, principalmente da história da região e como hoje, o Amazonas é reconhecido mundo a fora, focando também em uma mensagem de preservação da cultura do Norte.

Em única apresentação, o espetáculo se dará em torno de ambientações e iluminações diferenciadas, características essas que já são marca registrada para quem acompanha as apresentações de fim de ano do Studio, além disso, a cereja do bolo é o fato de toda a produção do evento ser construída de forma autoral pelos profissionais da escola, desde o roteiro até os deslumbrantes figurinos, que também sempre são alvos de grandes elogios.

Superação

Um dos maiores destaques sem dúvidas é a diversidade de alunos do Studio e os desafios que se submeteram para fazer com que turmas de ritmos populares como funk, hip hop e heels – dança com salto alto – entrassem no mundo folclórico da região e ajudassem a compor o enredo em uma história que inicialmente apresenta-se de forma contemporânea e clássica.

Além disso, o núcleo de dança possui participantes de todas as idades, o que torna o espetáculo uma apresentação capaz de agradar a todos, criado para família e amigos. Motivo esse que levou a escolha do palco do Teatro Século para fazer parte desse momento, uma vez que o local oferece maior conforto e estrutura tanto para o público quanto para os bailarinos.

Conhecido por apresentações singulares, a aposta neste espetáculo autoral é sem dúvidas uma forma não apenas de regionalização da dança pelas escolas do estilo, mas como sempre continuar com seu compromisso de inovação na categoria na cidade, para o crescimento da dança em Manaus.

Sobre o Studio

Com a mais completa e ampla estrutura da cidade, o Studio 7 Núcleo de Dança oferece aulas de ballet fit, danças urbanas, ballet clássico, jazz e heelsclass, além das queridinhas do momento para diversão e perda de peso como funk e zumba. Todas possuem professores capacitados e especialistas na área, por isso promete colocar seu universo em movimento. O Studio fica localizado no bairro Vieralves, na rua Diamante, nº 09 (prox. ao Cemom).

*Com informações da assessoria de comunicação.





