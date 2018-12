Mayra Dias brilha com trajes de banho e de gala no Miss Universo 2018

Mayra Dias foi eleita a mulher mais bela do Brasil após disputar o Miss Brasil Be Emotion representando o Amazonas | Foto: Divulgação/Marcelo Soubhia

Depois de arrancar aplausos e gritos eufóricos no desfile de traje típico, em que foi de uma transformação de índia a beija-flor, a Miss Brasil/Amazonas 2018, Mayra Dias, de 27 anos, voltou a ser destaque durante os desfiles preliminares de biquíni e traje de gala do Miss Universo 2018.



O concurso é realizado na Tailândia e a nova Miss Universo será coroada no domingo (16). Mayra Dias foi eleita a mulher mais bela do Brasil após disputar o Miss Brasil Be Emotion representando o Amazonas.

Ela, que é natural de Itacoatiara, no interior do Amazonas, trabalha como jornalista. Ela é a segunda amazonense a representar o Brasil no concurso internacional de beleza. A primeira foi Teresinha Morango, em 1957, à época ficando com o 2º lugar.

