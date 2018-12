Espiritualidade, teatro, cinema e música agitam Manaus

Teatro Amazonas | Foto: Reprodução





Manaus – Em clima de festas de fim de ano Manaus volta a virar a capital do lazer em mais um final de semana recheado de atrações que envolvem artes cenicas, música, espiritualidade e cinema. Acompanhe a agenda cultural do Em Tempo e fique por dentro do que acontece na cidade.

NATAL

O 25 de dezembro ainda não chegou mas o clima de natal já toma conta do município. Já faz um tempo que a prefeitura da cidade vem restaurando o centro histórico, trazendo de volta aquela vibe cultural da Belle Époque. Então bora aproveitar? Esse final de semana o clima natalino invade o centro de Manaus com o ‘Natal do Abraço’ que acontece no Paço da Liberdade, na Praça Dom Pedro II, Centro da cidade.

A festa acontece no sábado (15) e no domingo (16), a partir das 16h, reunindo apresentações de dança, canto e teatro. Toda a programação é oferecida gratuitamente.

TEATRO

Não dá para não falar de teatro morando na terra de um dos teatros mais lindos do mundo né? O Teatro Amazonas. Por isso, a partir desta quinta-feira (13), Manaus vira a capital brasileira das artes cénicas com a realização do Festival de Teatro.

A programação que tem início nesta quinta-feira, segue até a próxima segunda-feira (17), com a apresentação de 21 espetáculos teatrais e que estão sendo ofertados ao público de forma cem por cento gratuita.

A programação reúne artistas do Amazonas e também de estados como, São Paulo, Brasília, Ceará e Paraná.

ESPIRITUALIDADE

Esse final de semana também é momento de acalmar a respiração e focar no equilíbrio mental, porque no sábado (15) a cidade também terá a oportunidade de contemplar um grande evento sobre espiritualidade saudável.

A budista Monja Cohen já está em terras tupinambaranas para apresentação de sua palestra sobre responsabilidades morais por meio da espiritualidade. A monja já soma milhões de seguidores em seu canal do youtube, chamado ‘Mova’. O canal fala sobre processos sociais ligados à espiritualidade e de que forma devemos lidar com eles.

Mais informações sobre a chegada de Cohen em Manaus, ficam disponíveis no número 9 9371-3331.

BEATLES

Apesar de o show ser a grande atração deste domingo, a feira da fas é uma incrível oportunidade de lazer | Foto: Reprodução





Também tem muita música de qualidade com o tributo a banda inglesa ‘the beatles’. O show composto por 21 músicas do grupo lendário, acontece na feira da fundação amazônia sustentável, neste domingo (16), no bairro parque 10. A homenagem aos beatles fica por conta da banda ‘black mersey’ que já é conhecida em manaus por fazer cover’s do grupo inglês. O melhor de tudo que é a programação também é totalmente gratuita.

Apesar de o show ser a grande atração deste domingo, a feira da fas é uma incrível oportunidade de lazer com barraquinhas de comidas veganas, benda de artesanatos, oficinas de arte e sustentabilidade, além da venda de produtos que são oriundos de reservas de conservação, como o pirarucu por exemplo, que é vendido a preço de penxixa no local.

CINEMA

Esse final de semana todos os cinemas da capital já começam a exibir uma das maiores estreias cinematrográficas do ano, o tão esperado ‘Acquaman’.



Estrelado por Jason Momoa, o filme revela a história de origem do meio humano e meio atlante – Arthur Curry. A obra traz à tona uma jornada de autoconhecimento que vai forçá-lo a encarar sua verdadeira identidade e também a descobrir se ele tem o que é necessário para ser um rei.





