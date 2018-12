Veja horário de funcionamento do Museu da Cidade de Manaus

Museu da cidade de Manaus | Foto: Divulgação

Manaus - Com público recorde de mais de 10 mil pessoas somente no primeiro mês de visitação, o Museu da Cidade de Manaus, localizado no Centro Histórico, abrirá ao público aos domingos e feriados. Agora, a visitação, que é gratuita, poderá ser feita das 9h às 17h, de terça a domingo. O novo horário começa a valer já neste domingo, 16/12, abrangendo o período de férias escolares, quando a visitação passa a ser maior.



A iniciativa atende ao planejamento de gestão do museu, onde a Prefeitura de Manaus estende os dias de funcionamento com objetivo de atender a alta demanda registrada, tanto de visitantes locais quanto de turistas de outras cidades brasileiras e até mesmo de estrangeiros, principalmente os que desembarcam dos navios no Porto, durante a Temporada de Cruzeiro. Às segundas-feiras, o museu é fechado para manutenção.

“Há, diariamente, um grande público, local e de turistas visitando o espaço. A prefeitura, por sua vez, entende que abrir as portas do museu aos domingos e feriados atenderá aqueles visitantes que possuem apenas estes dias de folga e os turistas que optam em passar os feriados em Manaus”, comentou o diretor-presidente em exercício da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), José Cardoso.



Aberto ao público no dia 24 de outubro deste ano, data em que se celebra o aniversário de Manaus, o Museu da Cidade de Manaus funciona no prédio do Paço da Liberdade.

A exposição de longa duração “A Cidade de Manaus: História, Gente e Cultura”, assinada por um dos maiores especialistas no segmento, o curador Marcello Dantas, conta a história do povo amazônida em Manaus, utilizando a tecnologia que, de forma interativa, ajuda a aguçar os sentidos dos visitantes, tornando-os abertos à percepção da história, cultura e gente que constituiu e que ainda constrói a identidade do que é ser Manaus.

Escolas e grupos de turistas que queiram agendar visita podem entrar em contato nos seguintes telefones: 3622-4991, e no WhatsApp 98822-4497.

