‘Festival Até o Tucupi’ promove encontro musical na Praça da Polícia

Manaus - Um time de onze artistas apresentarão shows no encerramento da 13ª edição do evento, neste sábado (15), na Praça Heliodoro Balbi. Também faz parte das atividades do festival ações e espaços de diálogo e reflexões sobre a prevenção combinada do HIV/Aids.

A programação da 13ª edição do “Festival Até o Tucupi” teve início na quarta-feira (12). Com o apoio da Prefeitura de Manaus, o evento este ano traz o tema “Viva melhor sabendo jovem” e promove ações e espaços de diálogo e reflexões sobre a prevenção combinada do HIV/Aids, além de shows musicais.

A programação segue até amanhã, em três espaços: Casa das Artes e Praça Heliodoro Balbi (Praça da Polícia), no Centro Histórico de Manaus e na Escola Superior de Ciências da Saúde (Esa/UEA), na Cachoeirinha, zona Sul.

O “Festival Até o Tucupi” integra, pela segunda vez, a programação da Semana da Juventude Manaus, que nesta segunda edição promoverá ações e reflexões sobre a prevenção combinada do HIV/Aids.

Toda a programação é desenvolvida para os jovens e busca valorizar as artes integradas e a promoção do intercâmbio cultural. Todas as atividades de formação serão gratuitas e abertas ao público em geral.

A Semana é realizada pela Prefeitura de Manaus em conjunto com o Coletivo Difusão, que promove o festival, e o Conselho Municipal de Juventude ligado à Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel).

Em parceria com agentes atuantes na pauta da prevenção do HIV/Aids, o “Até o Tucupi” promoverá atividades artísticas, de formação e debates. Até hoje serão realizadas oficinas e painéis e ainda um cineclube, com a exibição de filme sobre prevenção do HIV.

Amanhã, para encerrar o festival será a vez da Mostra de Música, na Praça Heliodoro Balbi, mais conhecida como Praça da Polícia, Centro. Também amanhã, a partir das 14h, estão previstas intervenções artísticas com foco na prevenção combinada e posto de testagem rápida do HIV/Aids com profissionais e voluntários do projeto Viva Melhor Sabendo Jovem - Manaus, que estarão mobilizados na Praça da Polícia.

Os shows iniciam às 17h e vão até às 22h.

Os artistas Catarina (17h), Lucas Passos (17h30), Kely Guimarães (18h), Rolamento Atômico (18h30), Elisa Maia & Karen Francis (19h), Marcelo Ipanema & O Izunomê (19h30), Caboclo Sound (20h), Casa de Caba (20h30), Lary Go & Strela (21h) e Orquestra Puxirum (21h30) estão confirmados na programação da mostra.

