Caravana da Coca-Cola com urso polare chega ao Amazonas Shopping

Dentro do centro de compras, o Urso Polar da Coca-Cola junto com o Papai Noel irão encantar o público e tirar fotos gratuita | Foto: Divulgação

Manaus - O Amazonas Shopping recebe, nesta sexta-feira (14), a Caravana Iluminada da Coca-Cola. Os caminhões da marca percorrerão a avenida Djalma Batista até a entrada do shopping, a partir das 19h30. Dentro do centro de compras, o Urso Polar da Coca-Cola junto com o Papai Noel irão encantar o público e tirar fotos gratuitas, levando a alegria e diversão do Natal aos visitantes.

Caravana Iluminada da Coca-Cola | Foto: Divulgação

Neste ano, o famoso urso polar completa 25 anos de idade e volta a estrelar o Natal da Coca-Cola ao lado de sua divertida família. União e situações clássicas da data inspiram a campanha que traz embalagens com frases como: “Não deixe apagar as suas tradições” e “Na ceia, todos participam”.

O evento inicia a partir das 19h30 | Foto: Divulgação

Outra novidade da campanha é que, através do app Natal Coca-Cola, os consumidores podem escanear a embalagem temática para ter acesso a um conteúdo exclusivo em realidade aumentada. São quatro episódios com histórias do icônico urso polar.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Veja horários de funcionamentos dos Shoppings de Manaus no Natal

Shopping Phelippe Daou comemora um ano com campanha 'Natal do Abraço'