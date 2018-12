Forró e sertanejo dominam o fim de semana em Manaus

O fim de semana do Moai Restobar será especial e com festas que prometem não deixar ninguém parado | Foto: Divulgação

Manus - O fim de semana do Moai Restobar será especial e com festas que prometem não deixar ninguém parado. Na sexta-feira (14) é dia de 'sextas intenções' e o palco da casa será dominado por Maykinho e Feras do Forró, Hastag 3 e Banda Marrakesh e Dj Leiru.

A banda Hastag 3 sobe ao palco com um repertório diferenciado, tocando músicas internacionais, pagode, reggae, pop rock e outros. Um dos integrantes da banda, Sonatinha afirma que o show vai agradar o público.

"Preparamos um repertório que agrada gregos e romanos, com músicas que vão levantar o astral do povo. Nossa intenção é colocar música boa na mente da galera", afirma Sonatinha.

Feras do Forró e Banda Marrakesh também agitam a festa cantando grandes sucessos.

Santa farra

No sábado será a vez da 'Santa Farra' e a festa fica por conta de Kevin Castro, Vanessa Auzier e Dj Evandro Jr que vão colocar todo mundo para dançar a noite toda.

Kevin Castro promete um show alegre com um repertório que vai misturar sucessos do forró e sertanejo.

"Eu faço uma sequência de forró muito bacana para relembrar os velhos tempos do pé de serra. Vou cantar sucessos novos e antigos que marcaram o forró e o sertanejo, vai ser um show totalmente pra cima e divertido", disse Castro.

A programação é para sexta (14) e sábado (15) | Foto: Divulgação

Moai

O Moai Restobar está localizado na avenida do Turismo, Tarumã e disponibiliza uma lista vip nas redes sociais oficiais da casa com entrada gratuita até a 00h00. Após esse horário a entrada passa a custar R$30.

Os homens que quiserem desfrutar de um open bar de Itaipava, catuaba e caipirinha pagam R$60, para as mulheres o valor cobrado será de R$50. A casa está com diversas promoções de férias, uma delas é o desconto de 50% na rolha. Mais informações e reservas pelo (92) 98143-3602.

*Com informações da assessoria

